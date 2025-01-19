Українські морські піхотинці поділилися своєю думкою про очікування від Трампа при владі.

Безпілотні літальні апарати, що використовуються і Україною, і Росією, змінили характер бойових дій за майже три роки, що минули від початку повномасштабної війни, 24 лютого 2022 року. Однак на горизонті маячить ще одна зміна - Дональд Трамп готується повернутися в Білий дім як президент США. Він пообіцяв закінчити бойові дії, хоча не уточнив, як саме. Українські солдати поділилися своєю думкою про очікування від президентства Трампа Sky News.

Усі вони заявили, що категорично проти будь-яких угод, які передбачають передачу територій Росії.

"Я сподіваюся, що результат цієї війни буде справедливим. Для мене справедливий мир - це повернення наших територій. Це єдине, що я розумію; іншого шляху немає", - сказав 28-річний командир батальйону "Корсар" 38-ї ОБМП майор Владислав Товстий.

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Він також підкреслив, що якщо Трамп спробує домогтися "компромісної угоди" з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, то справедливість у світі виявиться не такою, як він її бачить.

"Компроміс уже не про справедливість; це про поступки. А це означає, що якщо ти сильніший, ти можеш брати, що хочеш", - зазначив майор.

Технік "Картман", який виготовляє дрони для армії, сказав би Трампу, якби в нього була така можливість: "Не можна подружитися з акулою, яка нападає на вас. Не можна говорити про здоровий глузд, якщо тварина хоче вас убити. Які переговорні навички ви застосуєте, якщо вам просто потрібно битися за своє виживання?"

Командир роти Оскар вважає, що, з одного боку, "заморожування конфлікту" і збереження за Росією частини тимчасово окупованих територій зупинило б загибель українців. Але, з іншого боку, це дасть ворогові час для підготовки наступної атаки.

Якщо війна справді буде заморожена, він не розуміє, заради чого тоді загинули його товариші по службі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні побоюються "миру за будь-яку ціну" після приходу Трампа в класті. "І солдати, і цивільні особи кажуть, що після стількох втрат новий президент США повинен домагатися справедливого врегулювання, а не миру за будь-яку ціну", - пише The New York Times.

Крім того, один з експертів припустив, чим закінчиться рік перемир'я з РФ. За його словами, Росія за цей час серйозно наростить військовий потенціал. Він підрахував, за цей час країні агресору вдасться накопичити до 4,5 тис. танків (у 2022 році їх було 3200), бойових броньованих машин (ББМ) - 9-10 тисяч, артсистем - 5 тис. одиниць.

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