Пєсков назвав головне питання, яке обговорюватимуть на переговорах у Женеві

Також кремлівський чиновник пояснив, чому Мединський повернувся до переговорного процесу.

На мирних переговорах у Швейцарії коло питань буде ширшим, ніж в Абу-Дабі. Такий анонс зробив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Кремлівський чиновник деталізував, що сторони обговорюватимуть, зокрема, питання територій. Саме тому, як сказав Пєсков, на переговорах потрібна присутність помічника російського диктатора Володимира Мединського, передають російські ЗМІ.

Крім Мединського до Женеви поїдуть заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін і глава ГРУ Ігор Костюков, додав Пєсков.

За його словами, спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв також поїде до Женеви, але він буде займатися виключно питаннями економічної взаємодії з США.

Переговори в Женеві

Сьогодні українська делегація вирушила до Женеви, де 17-18 лютого відбудеться новий раунд тристоронніх переговорів України, США і Росії про закінчення війни.

13 лютого стало відомо, що в переговорний процес повертається помічник російського диктатора Володимир Мединський. На думку екс-посла США в РФ Майкла Макфола, це вказує на те, що Кремль не зацікавлений у подальших мирних переговорах з Україною.

"Я був розчарований, почувши це. На мій погляд, Мединський - не серйозний переговірник. Він уже був ним раніше і не досяг жодного результату. Його повернення свідчить, що Путін несерйозно ставиться до переговорів", - висловив тоді свою думку дипломат.

