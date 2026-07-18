У Греції зізналися, чому бояться нових санкцій ЄС проти Росії

Греція домінує на європейському ринку танкерів-газовозів і входить до числа найбільших світових гравців, які конкурують з Японією, Китаєм та США.

Греція, яка цього тижня висловила незгоду з умовами 21-го пакету санкцій проти Росії, попередила Євросоюз, що заборона на постачання російського газу до третіх країн може призвести до втрати частки ринку на користь конкурентів, які не входять до ЄС. Про це пише Reuters.

Греція домінує на європейському ринку танкерів-газовозів і входить до числа найбільших світових гравців, які конкурують з Японією, Китаєм та США.

"З точки зору Афін, будь-який новий пакет обмежувальних заходів має бути ретельно вивірений, щоб максимально посилити тиск на Москву, мінімізуючи при цьому непередбачені наслідки для європейського бізнесу, споживачів та конкурентоспроможності", - заявив один із урядових чиновників.

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За його словами, Європа не повинна в результаті віддавати цілі сектори економічної діяльності або частку ринку гравцям, що не входять до ЄС, як ненавмисний наслідок власної санкційної політики. Він додав:

"Санкції мають підривати економічний потенціал Росії, а не створювати стратегічні вигоди для інших країн за рахунок Європи".

Новий пакет санкцій ЄС проти РФ

Представники ЄС перенесли переговори щодо 21-го пакету санкцій проти Росії на 23 липня, зберігши до цього моменту цінову межу на російську нафту на поточному рівні - 44,10 долара за барель.

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