Путін у новорічному зверненні не згадав про переговори і переконував у 'перемозі' РФ

Правитель РФ знову виправдав війну проти України, закликав росіян підтримувати бойові дії та жодного разу не згадав про можливість переговорів.

У своєму новорічному зверненні, яке тривало 3 хвилини 20 секунд, правитель РФ Володимир Путін значну частину промови присвятив учасникам так званої "спеціальної військової операції" - так у Кремлі називають повномасштабну війну проти України, пише Reuters.

Путін традиційно намагався представити агресію як "боротьбу за справедливість", заявивши, що російські війська, які воюють на території суверенної держави, нібито "захищають правду".

"Ви взяли на себе відповідальність боротися за рідну землю, за правду і справедливість. Ми віримо у вас і нашу перемогу", - заявив Путін.

Відео дня

Він також говорив про "всенародну підтримку" війни та запевняв, що всі росіяни "подумки разом із солдатами", називаючи країну "однією великою родиною".

Водночас у зверненні не прозвучало жодної згадки про можливі мирні переговори, що свідчить про налаштованість Кремля продовжувати війну й надалі.

"Йти тільки вперед заради наших дітей і онуків, заради нашої великої Росії", - сказав Путін, завершуючи промову.

Новорічна промова - про що говорив Зеленський

Як повідомляв УНІАН, у новорічному зверненні український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна докладає усіх зусиль, аби домогтися миру, але не за будь-яку ціну. Саме тому переговори їдуть важко.

Також він заявив, що новий "Будапештський папірець Україну не влаштує". На думку українського лідера, слабка угода лише підживить війну, тому він прагне досягти тривалого миру.

Вас також можуть зацікавити новини: