ЦРУ підвердило, що жодної атаки на резиденцію Путіна не було, - WSJ

Путін збрехав, і Трампу про це вже доповіли.

Україна не завдавала ударів по резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї, і навіть не намагалася цього зробити. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських посадовців.

За словами співрозмовника видання, знайомого з розвідданими, Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) дійшло висновку, що жодної спроби атаки на Путіна не було. Американська розвідка вважає, що Україна намагалася вдарити по військовій цілі, яку Київ уже вражав раніше. Ціль розташована у тому ж регіоні, що й заміська резиденція Путіна, але ці об'єкти знаходяться далеко один від одного.

Видання не вказує, що це за військовий об'єкт, який був ціллю атаки.

Журналісти натякають, що Дональд Трамп, ймовірно, вже в курсі цих розвідданих. Сьогодні президент США зробив у своїй соцмережі репост редакційної статті New York Post під заголовком "Блеф Путіна щодо "атаки" показує, що саме Росія стоїть на заваді миру".

"Українська атака" на резиденцію Путіна: що треба знати

Як писав УНІАН, після переговорів Зеленьского і Трампа у Флориді Путін подзвонив президенту США і поскаржився на те, що українці, мовляв, намагалися його вбити, спрямувавши десятки дронів на його резиденцію на озері Валдай.

Пізніше у розмові з журналістами Трамп заявив, що був "дуже розгніваний" почувши від Путіна ці звинувачення. Але на запитання, чи має США докази того, що така атака відбулася, Трамп визнав, що атака може бути вигадкою російського диктатора.

