Щоб все відремонтувати, фахівцям знадобиться не менше двох тижнів.

Лазерне сканування пам'ятника старовини Стоунхенджа у Великобританії показало частково руйнування конструкцій. У зв'язку з цим проводяться ремонтні роботи.

Про це повідомляє ВВС.

Пам'ятник відремонтують вперше за 60 років.

Зазначається, що пошкоджені камені перемичок, шви та бетонні стяжки. Щоб все це відремонтувати, фахівцям знадобиться не менше двох тижнів.

Початок ремонту навіть вирішили відзначити символічною подією. Королівський монетний двір випустить спеціальну пам'ятну монету. А британця, який поклав монету під один з каменів в 1950-х, запросили її забрати.

Читайте такожСотні людей зустріли літо сонцестояння біля Стоунхенджу (фоторепортаж)Як пише Reuters, ремонтні роботи повинні виправити ерозію та попередні ремонти.

"Чотири з половиною тисячі років ударів вітер і дощ створили тріщини та дірки на поверхні каменю, і ця важлива робота захистить особливості, які роблять Стоунхендж таким виразним", – зазначила старший куратор сайту з англійської спадщини Хізер Себір.

Стоунхендж: що відомо про легендарну споруду

Це один з найзнаменитіших археологічних пам'яток у світі. Стоунхендж складається з кільцевих та підковоподібних споруд, побудованих з великих менгірів.

У 1986 році пам'ятник і його околиці були включені в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Кам'яна мегалітична споруда знаходиться в графстві Вілтшир.

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Автор: Катерина Шварц