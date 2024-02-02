Сенатори зазначають, що бездіяльність Угорщини ризикує безповоротно зашкодити її відносинам зі Сполученими Штатами і НАТО.

Американські сенатори наполягають, щоб Угорщина негайно схвалила вступ Швеції до НАТО, наголосивши, що Будапешт ризикує завдати непоправної шкоди своїм відносинам з Вашингтоном, якщо він не буде діяти.

Як пише Reuters, голова сенатського комітету у закордонних справах Бен Кардін заявив, що має "глибоке занепокоєння" щодо курсу нинішнього уряду Угорщини, відзначивши, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан до сьогоднішнього дня затримує допомогу Європейського Союзу для України, а також продовжує перешкоджати членству Швеції в НАТО.

"Партнери так не роблять. І я сумніваюся, чи є вони надійним союзником для нашої програми безвізового режиму", - сказав він на прес-конференції.

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Сенатори Джин Шахін і Том Тілліс, які є співголовами Групи спостерігачів Сенату за НАТО, що очолює зусилля в палаті на підтримку Альянсу, виступили із заявою, в якій закликали Угорщину змінити курс.

"Бездіяльність Угорщини ризикує безповоротно зашкодити її відносинам зі Сполученими Штатами і НАТО", - йдеться в заяві.

Членство Швеції в НАТО

25 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поставив свій підпис під рішенням турецького парламенту про ратифікацію членства Швеції в НАТО.

За це адміністрація Байдена "винагородила" Туреччину схваленням довгоочікуваної угоди про продаж Туреччині військових літаків F-16 на суму 23 мільярди доларів США

Угорщина наразі є єдиним членом НАТО, який не схвалив заявку Швеції на вступ до Альянсу. Водночас у країні неодноразово запевняли шведських чиновників, що Угорщина не буде останньою в Альянсі, яка схвалила пропозицію Швеції.

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