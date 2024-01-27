Уряд США схвалив продаж Туреччині 40 нових винищувачів F-16 на суму 23 мільярди доларів.

Адміністрація Байдена оголосила про схвалення довгоочікуваної угоди про продаж Туреччині військових літаків F-16 на суму 23 мільярди доларів США – відразу після того, як Анкара ратифікувала членство Швеції в НАТО.

Як пише The Guardian, угода включає 40 нових винищувачів F-16 а також комплекти модернізації для 79 наявних турецьких F-16. Держдепартамент США повідомив Конгресу, що також схвалив продаж 40 винищувачів F-35 Греції на суму 8,6 млрд доларів.

Зазначається, що США не давали зеленого світла угоді про продаж F-16 доти, доки до Вашингтона не прибули документи про ратифікацію членства Швеції в НАТО.

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Голова сенатського комітету з міжнародних відносин, демократ Бен Кардін, заявив у п'ятницю, що він дозволить продаж F-16 Туреччині.

"Моє схвалення запиту Туреччини на купівлю літаків F-16 залежить від того, чи схвалить Туреччина членство Швеції в НАТО. Але не робіть помилки: Це не було рішенням, яке далося мені легко", - сказав він.

Після передачі офіційного повідомлення Державного департаменту США Конгрес має 15 днів, щоб висловити заперечення проти продажу, після чого він вважається остаточним. Водночас американські чиновники не очікують, що Конгрес заблокує продаж, незважаючи на критику на адресу Туреччини з боку деяких членів Конгресу.

Старіючі військово-повітряні сили Туреччини виграли б від нових F-16, оскільки вони постраждали від виключення з очолюваної США програми спільних ударних винищувачів F-35 у 2019 році через рішення Ердогана придбати сучасну російську систему протиракетної оборони.

Туреччина ратифікувала членство Швеції в НАТО

Як писав УНІАН, у травні 2022 року, на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, Швеція та Фінляндія подали офіційну заявку на вступ до НАТО. Однак Туреччина заблокувала обидві заявки через те, що ці дві країни прийняли у себе багато турецьких дисидентів.

Після тривалих переговорів Анкара надала згоду на вступ Фінляндії в Альянс, що і відбулося в квітні минулого року.

25 січня Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поставив свій підпис під рішенням турецького парламенту про ратифікацію членства Швеції в НАТО. Таким чином, для набуття Швецією членства в НАТО залишається отримати згоду лише однієї країни – Угорщини.

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