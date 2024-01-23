Туреччина також обіцяє розглянути заявку Швеції на вступ до Альянсу.

Якщо ви хочете вступити до НАТО, приходьте і поговоріть зі мною - це останнє послання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана своєму шведському колезі.

"Сьогодні я відправив лист-запрошення прем'єр-міністру Ульфу Крістерссону для візиту до Угорщини з метою переговорів про вступ Швеції до НАТО", - написав сьогодні Орбан у Твіттері.

Заяви Орбана прозвучали на тлі зростаючих ознак того, що Швеція, можливо, намагається переконати двох останніх супротивників Альянсу - Угорщину і Туреччину - через 20 місяців після того, як вона подала заявку на вступ до НАТО і порушує свою багатовікову традицію нейтралітету завдяки війні Росії проти України.

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Офіс Крістерссона не відразу відреагував на запрошення Орбана.

Розблокування вступу Швеції до НАТО

У понеділок Туреччина дала зрозуміти, що також готова схвалити членство Стокгольма. Високопоставлений чиновник підтвердив, що Партія ПСР президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, яка разом зі своїм націоналістичним союзником має більшість у парламенті, буде домагатися схвалення Законодавчих зборів для ратифікації заявки Швеції.

Цей крок Туреччини чинить тиск на Угорщину, яка неодноразово запевняла Шведських чиновників, що вона не буде останньою в Альянсі, яка схвалила пропозицію Швеції.

Угорщина скаржиться на критику з боку Швеції стану її демократії. Туреччина, яка зажадала від Швеції більш жорстких дій проти дисидентів уряду Ердогана, також просила Вашингтон схвалити продаж винищувачів F-16.

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