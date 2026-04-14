Ксенофобія та травма від Угорщини: Politico назвало головних противників членства України в ЄС

Німеччина, Нідерланди та Італія стверджують, що процес вступу має "ґрунтуватися на заслугах" без урахування геополітичних чинників.

Багато членів Євросоюзу не хочуть обговорювати питання розширення, навіть стосовно тих країн, які, здавалося б, виконали практично всі вимоги до членства. За словами дев'яти дипломатів і чиновників ЄС, опитаних Politico, побоювання надати аргументи популістам, жахливі національні референдуми щодо кожної нової країни-учасниці та травма від дій Угорщини з моменту її вступу до ЄС у 2004 році – все це сприяє небажанню низки столиць країн ЄС приймати нових членів.

Вступ нових членів мав бути включений до порядку денного саміту ЄС у Нікосії, Кіпр, наприкінці цього місяця. Але, судячи з загальних настроїв, тепер це питання навряд чи буде обговорюватися, заявив один із чиновників ЄС.

Проблема "польського сантехніка"

Однією з причин занепокоєння є повторення дебатів про "польського сантехніка", які охопили багато країн ЄС до прийняття Варшави в 2004 році, коли деякі політики стверджували, що дешева польська робоча сила замінить високооплачувані робочі місця в Західній Європі.

"Ті самі напівпопулістські, напівксенофобські аргументи, які ми чули про поляків, ми, ймовірно, почуємо і щодо українців та будь-якого іншого кандидата. Хто ці люди? Що вони робитимуть у нашому клубі? Чи прийдуть вони, щоб зайняти наші робочі місця?", – сказав дипломат з однієї з країн ЄС.

Відсутність бажання

Ця стурбованість особливо сильна у Франції. Голосування щодо України, зокрема, може зіграти на руку кампанії лідера популістської правої партії "Національне зібрання" Джордана Барделли.

Але Франція не самотня. Дипломати ЄС заявили, що Німеччина, Нідерланди та Італія стверджують, що складний "заснований на заслугах" процес ЄС має дотримуватися без винятків з геополітичних причин.

"Звичайно, ми не хочемо послаблювати [президента України Володимира] Зеленського… але переважна більшість держав-членів зараз не відчувають бажання брати участь у цих дебатах", – сказав дипломат із великої європейської країни.

Травматичний досвід з Угорщиною

Ще одна проблема, про яку часто згадують, – досвід ЄС з Угорщиною, яку звинувачували в обмеженні демократії, зв’язках з Росією та блокуванні європейської підтримки України:

"Приєднання нових членів підвищує ймовірність прийняття інших столиць-"троянських коней", які можуть мати право вето, тому Комісія хоче "захистити" процес розширення від наслідків дій Угорщини, наприклад, позбавивши нових членів права вето на кілька років після прийняття".

Навіть Чорногорія, яка виконала майже всі необхідні кроки для вступу до ЄС, виявила, що країни ЄС не можуть домовитися про наступний етап: мандат на початок розробки проекту.

Проблема для України

Ця безвихідна ситуація також є проблематичною для України, яка розглядає членство в ЄС як гарантію безпеки від майбутньої російської агресії. Потенційна мирна угода з Росією може включати перспективу членства в ЄС вже у 2027 році.

Однак країни ЄС відмовляються від прийняття України наступного року, і посли рішуче виступили проти радикального підходу до вступу, який дозволив би прискорити терміни членства. Найсильніші прихильники України, включаючи Швецію та Данію, зараз наполягають на завершенні переговорів до кінця наступного року. Але для початку переговорів про договір про вступ буде потрібно схвалення великих членів ЄС, а це непросте завдання, зазначає видання.

Вступ України до ЄС

Раніше комісар ЄС з питань розширення Марта Кос заявила, що вступ України до Європейського Союзу до 2027 року неможливий.

Майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також заявив, що не підтримує прискорене вступ України до Європейського Союзу, адже мова йде про країну, яка перебуває у стані війни.

Вас також можуть зацікавити новини: