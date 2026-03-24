Єврокомісар відповіла, чи реальний вступ України до ЄС до 2027 року

Вступ України до Європейського Союзу до 2027 року неможливий. Таку заяву зробила комісар ЄС з питань розширення Марта Кос, пише Politico.

Чиновниця зауважила, що Україна є ключовим партнером для блоку в галузі інновацій, оборони та інших стратегічних секторів, які можуть сприяти глобальній конкурентоспроможності. Проте надії на вступ країни до ЄС цього року не справдяться.

"Усі в цій кімнаті знають, що Україна не зможе стати членом ЄС 1 січня 2027 року. Спочатку потрібен мир – це важливо – потім треба провести реформи… інвестори прийдуть, як ви знаєте, в Україну лише тоді, коли зможуть заробляти гроші і коли їхні інвестиції будуть у безпеці", – пояснила Марта Кос.

У перші дні повномасштабного вторгнення з боку РФ Україна подала заявку на вступ до Європейського Союзу за спрощеною процедурою. Її президент Володимир Зеленський підписав 28 лютого 2022 року.

Віцепрем'єр-міністр з питань вступу до ЄС і НАТО Тарас Качка нещодавно повідомив, що деякі країни-члени Європейського союзу хочуть перевірити ефективність реформ України. Він наголосив, що в України немає 20 років чекати, поки все "устоїться".

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні каже, що Італія підтримує ідею вступу України до ЄС, але першими в черзі стоять балканські країни. Про які саме держави йдеться, Таяні не уточнював.

