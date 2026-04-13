'Це абсурдно': Мадяр виключив членство України в ЄС у найближчі 10 років

За його словами, Київ має пройти всі стандартні етапи переговорів без винятків.

Ми не підтримуємо прискорене вступ України до Європейського Союзу, адже йдеться про країну, яка перебуває у стані війни, заявив майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.

"Абсолютно абсурдно, щоб країна, яка перебуває у стані війни, була прийнята до Європейського Союзу. Неможливо навіть провести реальні переговори за всіма розділами вступу. Тому я вважаю, що це неактуально на даний момент, але я бачу, що є кроки в цьому напрямку", - зазначив він на прес-конференції, пише The Guardian.

Крім того, Мадяр додав, що вів переговори з низкою політиків і вони кажуть, що переважна більшість держав-членів не вважають вступ України за прискореною процедурою можливим сценарієм. За його словами, вони згодні з тим, що всі потенційні кандидати на членство в ЄС повинні пройти через однакову процедуру – через усі етапи переговорів, обговорити кожен пункт.

"І ми заявили, що якщо переговори з Україною будуть доведені до кінця, то в Угорщині відбудеться референдум з питання про те, чи слід прийняти Україну до Європейського Союзу. Але я думаю, що це відбудеться в найближчому майбутньому, і я не думаю, що це відбудеться в найближчі 10 років", – підкреслив він.

Також Мадяр торкнувся питання політики уряду щодо України, пише HVG. Він заявив про те, що в Україні живе дуже багато угорців, що там є історичні угорські міста.

"Наш першочерговий інтерес полягає в тому, щоб врегулювати спірні питання", – зазначив Мадяр.

Перемога Мадяра на виборах в Угорщині - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що політичний землетрус в Угорщині матиме наслідки далеко за межами Будапешта. Мадяр сформував міжпартійну коаліцію, яка отримала підтримку як з боку розчарованих консерваторів, так і традиційних прихильників опозиції.

Водночас Мадяр уже встиг відзначитися скандальною заявою щодо Росії. Якщо обставини складуться, доведеться сісти за стіл переговорів із російським президентом. Географічне положення ані Росії, ані Угорщини не зміниться.

Вас також можуть зацікавити новини: