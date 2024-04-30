Однієї з причин війни Росії проти України глава держави називає те, що Україна до цього не набула членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна набуде членства в Організації Північноатлантичного договору після перемоги у війні з Росією. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спільної зустрічі з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО, за участі генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

"На мою особисту думку, ми будемо в НАТО тільки коли переможемо. Я не вважаю, що під час війни нас візьмуть у НАТО. Це для когось ризик з членів НАТО, а для когось є просто скепсис через це. І безумовно, рівень України як країни, яка проходить через повномасштабну війну, стосовно її сумісності і рівня військових тощо, ніхто не буде підіймати питання. Безумовно, ви і ваші побратими на фронті - це високого рівня фахівці в різних напрямках", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що рішення про вступ України в Альянс залежить від одностайного консенсусу усіх країн-членів Альянсу.

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"А більшість - це питання політичне. А щоби політично України взяли в Альянс - для цього потрібна перемога", - додав Зеленський.

Однієї з причин війни Росії проти України глава держави називає те, що Україна до цього не набула членства в НАТО.

"Ще багато років тому був також відповідний скепсис у деяких членів, і Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами, у них був діалог. Вона робила все, щоби Україну не взяли не тільки в НАТО, а й в Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалась, і щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації. Тому, щоб відірватись від цього впливу - треба захистити свою незалежність з результатом перемоги", – пояснив він.

Вступ України в НАТО - деталі

29 квітня у Києві Столтенберг заявив, що не очікує на липневому саміті Альянсу у Вашингтоні на одностайний консенсус серед усіх 32 країн-членів НАТО у питанні запрошення України вступити в Альянс. Водночас, він сподівається, що НАТО продемонструє, що робить Україну ближчою до Альянсу.

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