Президент РФ може закінчити так само як і Миколай II, якого розстріляли разом з його сім'єю і свитою.

Політолог з Гарварда Грем Еллісон вважає, що президент РФ Путін не переживе поразки у війні, яку він розв'язав проти України. Диктатор втратить і владу, і своє життя, вважає експерт.

Про це політолог розповів в інтерв'ю виданню Der Spiegel.

За словами Еллісона, в Пентагоні і Білому домі думають, чи зможе Путін програти війну проти України і чи переживе він свою поразку. Експерт вважає, що президент РФ не виживе. Він може закінчитися так само як і Микола II, якого розстріляли разом з його сім'єю і свитою.

"Путін увійде в російську історію як людина, яка втратила Україну і, можливо, навіть відродила її", - вважає політолог з Гарварда.

Якщо Путіну доведеться обирати між поразкою та ескалацією насильства, вважає експерт, диктатор обере останній варіант. Президент РФ не соромиться вбивати людей, це було видно по подіях в Грозному і можна бачити зараз в Маріуполі, стверджує Еллісон. Диктатор може навіть піти на ризик і застосувати ядерну зброю.

"Це кошмарний сценарій: використання порівняно невеликої атомної бомби в 15 або 20 кілотонн, що приблизно дорівнює бомбі в Хіросімі. Такий удар може вбити від 20 до 50 тисяч осіб за один акт, залежно від розміру міста. Це порушить ядерне табу, що існує понад 70 років, і ми опинимося в новій реальності", - зазначив політолог.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у РФ хочуть залучити більше військових-контрактників, для цього можуть навіть зняти вікові обмеження.

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