Перший контракт зможуть укласти росіяни старше 40 років.

Члени путінської "Єдиної Росії" подали до Держдуми законопроект про скасування вікових обмежень для військових на контрактній службі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зараз перші контракти про проходження військової служби в Росії можуть укладати росіяни у віці від 18 до 40 років, і іноземці у віці від 18 до 30 років.

Тепер вікові обмеження пропонується скасувати.

У п'ятницю, 20 травня, голова і перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов і Андрій Красов ("Єдина Росія") внесли на розгляд законопроект, що знімає обмеження на укладення першого контракту про проходження військової служби.

"Для застосування високоточної зброї, експлуатації озброєння та військової техніки необхідні високопрофесійні фахівці. Досвід показує, що такими вони стають до 40-45 років", — йдеться в пояснювальній записці до документа.

Як писав УНІАН, через величезні втрати окупантів у РФ немає живої сили для поповнення своїх військ в Україні. Тому хочуть залучити навіть жінок.

Також окупанти планують залучати до бойових дій студентів з тимчасово окупованих територій Донецької області.

В ОРДЛО під "мобілізацію" потрапляють всі, кого зловлять. Окупант з проблемами із зором потрапив у полон і розповів, як людей з інвалідністю беруть до лав російських загарбників.

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