За його словами, потрібно підтримати українців, уникнувши ескалації з Росією.

Лідер французьких ультраправих Жордан Барделла обіцяє, що "Національне об'єднання" не дозволить російському імперіалізму поглинути Україну.

Така заява прозвучала під час дебатів, пише BFM TV. При цьому він каже, що відмовиться відправляти французьких солдатів на війну в Україні, якщо стане прем'єр-міністром за підсумками парламентських виборів.

"Моя позиція щодо цього конфлікту дуже проста. Вона ніколи не змінювалася. Вона полягає в тому, щоб підтримати Україну й уникнути ескалації з Росією, яка, нагадаю, є ядерною державою", - сказав Барделла. Відео дня

Вибори у Франції

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон розпустив парламент і призначив нові вибори, програвши на виборах до Європейського парламенту ультраправій партії Марін Ле Пен.

Відомо, що перший тур виборів стартує вже в неділю, 30 червня. Президент України Володимир Зеленський сказав, що вірить у збереження підтримки країни новим урядом.

Макрон заявляв, що Франція й надалі надаватиме Україні допомогу, оскільки його слово зобов'язує Париж ухвалювати подібні рішення.

Вас також можуть зацікавити новини: