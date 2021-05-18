Ізраїльські бомбардування знищують не лише інфраструктуру і терористів ХАМАСу, а й відносини зі США.

На тлі продовження військової кампанії Ізраїль розширює межі законних військових цілей ціною цивільних палестинців й міжнародних ЗМІ. Впродовж вихідних авіаудари по тунелях призвели до того, що сусідні житлові будинки завалилися. 42 людей включно з 10 дітьми загинули.

На день раніше інший удар знищив 12-поверхову будівлю, в якій був офіс Associated Press, Al Jazeera й інших інформаційних служб. Всіх евакуювали з приміщення заздалегідь, оскільки Ізраїль попередив про удар.

Читайте такожІзраїль заявив про понад 150 убитих бойовиківА ізраїльські чиновники пояснили, що в тій же будівлі була штаб-квартира розвідки ХАМАСу. Умисно це було зроблено чи ні, але ця атака зупинила роботу двох найбільших ЗМІ, які висвітлювали конфлікт, - пише Washington Post в редакційній статті. В Associated Press закликали провести незалежне розслідування. І це, на думку американського видання, виправдано.

Але в понеділок кількість загиблих палестинців збільшилася до 200. Серед них щонайменше 58 - це діти. Деякі з жертв загинули через падіння більш ніж 400 ракет, які були запущені з самої Гази. В Ізраїлі теж є загиблі включно з літніми людьми, 5-річною дитиною і людьми з інвалідністю. Хоча якби протиракетна система країни не була настільки ефективною, загинули б сотні людей.

Тим часом, політична й дипломатична шкода для Ізраїлю тільки зростає. Протести проти того, як він поводиться з палестинцями, пройшли в численних містах на Заході у вихідні. Навіть деякі лояльні до Ізраїлю члени Конгресу висловили занепокоєння продовженням бомбардувань. В понеділок Держсекретар Ентоні Блінкен розкритикував "вбивство і поранення сотень людей". Він додав, що Америка теж "стривожена тим, що журналісти й медики опинилися під загрозою".

Читайте такожГенсек ООН назвав єдиний вихід із палестино-ізраїльської кризиПрем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху в неділю сказав, що військові дії його країни продовжаться "ще якийсь час", щоб скоротити "терористичні можливості ХАМАСу, а також його бажання до них вдаватися". Washington Post пише, що давній ізраїльський лідер отримує вигоду від тривалого конфлікту. Перед початком нового загострення Нетаньяху був на межі усунення з посади через союз правих партій в країні з арабськими політичними силами.

Продовження бомбардувань завдають непоправної шкоди ХАМАСу. Але це також нашкодить відносинам Ізраїлю зі США й може розірвати полотно суспільства в країні. Після початку боїв у кількох ізраїльських містах пройшли найбільші заворушення за 20 років. Їх підживлювали як єврейські, так і арабські банди. За тиждень армія Ізраїлю змогла завдати великих втрат ХАМАСу, а також вбити численних лідерів організації й знищити довгі підземні тунелі. Настав час зупинитися.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Угруповання ХАМАС озвучила умови, на яких може бути досягнуто перемир'я з армією Ізраїлю.

12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що з понеділка, 10 травня, у бік території країни з Гази ХАМАС випустив 2,9 тис. ракет.

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Переклад: Лесь Димань