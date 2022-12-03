Саме ця людина систематично переконувала главу Кремля в слабкості західних країн.

Одним з найвпливовіших прихильників рішення президента РФ Володимира Путіна напасти на Україну став російський мільярдер Юрій Ковальчук.

Саме він розвивав думку про те, що така війна може показати Заходу силу Росії, йдеться в матеріалі газети Wall Street Journal.

Він часто зустрічався з Путіним перед початком війни, а також розмовляв по телефону або відеозв'язку. Заявляючи про це, газета посилається на друга сім'ї Ковальчука, а також екс-співробітника російської розвідки.

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Ковальчук, санкції проти якого ввели ще в 2014 році, не тільки бізнесмен, а й один з найбільших медіамагнатів. У його володінні телеканали, газети, соцмережі, які гнуть прокремлівську пропаганду. У міру того, як війна РФ в Україні стикається з провалами, його медіа стають все більш цінними в арсеналі Кремля, вважає видання.

Телеканали 71-річного Ковальчука спокійно висвітлювали часткову мобілізацію, а також розповідали про українську "брудну бомбу" і передбачали розвал США, йдеться в публікації. За допомогою Ковальчука Путін також зміцнює контроль над інтернетом.

Ковальчука, зробили висновок автори, більше мотивує саме патріотична ідеологія, а не атрибути багатства, про це говорять люди, знайомі з ним. Саме він має великий вплив на політику і співробітників Кремля, а ще допомагає володіти акціями сім'ї і друзям Путіна.

Коли в березні 2020 року почалася пандемія коронавірусу, Ковальчук був готовий сидіти на карантині, тільки щоб зустрічатися з Путіним. За словами двох співрозмовників газети, Путін і Ковальчук іноді годинами обговорювали наростаючий конфлікт із Заходом і історію Росії.

Як зазначає видання з посиланням на екс-співробітника російської розвідки, саме в ході цих бесід Ковальчук висловлював ідеї про те, що Захід слабкий і прийшов час продемонструвати військову міць Росії, вторгнувшись в Україну.

Напад РФ на Україну

Вторгнення РФ в Україну почалося 24 лютого 2022 року, приблизно о 5 годині ранку за київським часом. Російські війська увійшли на територію України з Росії, окупованого Криму та Білорусі, також у війну включилися підконтрольні Кремлю бойовики Л/ДНР. Війська почали наступ за чотирма основними напрямками - з півночі в напрямку Києва, з Північного Сходу в напрямку Харкова, з південного сходу з Донбасу і з півдня з Криму.

Нападу передували концентрація російських військ біля російсько-українського кордону і викликана цим криза у відносинах Росії і України.

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