На борту літака, який прибув до РФ, зокрема, перебував 43-річний іранський учений Алі Калванд.

Іранська делегація відвідувала російські наукові інститути, які виробляють компоненти, що можуть бути використані в дослідженнях у галузі ядерної зброї. Одним із членів делегації був учений-ядерник, який, за даними західних чиновників, працює на Організацію оборонних інновацій та досліджень.

Візит іранської делегації до РФ

У розслідуванні, яке провело видання Financial Times, ідеться про те, що візит іранської делегації до РФ було здійснено 4 серпня 2024 року. Тоді рейс W598 авіакомпанії Mahan Air з Тегерана приземлився в міжнародному аеропорту "Шереметьєво" в Москві.

Журналісти з'ясували, що на борту літака перебував 43-річний іранський науковець Алі Калванд, який прибув до Росії разом з іншими дослідниками. Калванд публічно заявляв, що всі вони працюють у консалтинговій фірмі DamavandTec, але журналісти з'ясували, що це було прикриття.

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Під час розслідування з'ясувалося, що всі члени іранської делегації прибули до Москви за дипломатичними паспортами, частина з яких була пронумерована послідовно і видана всього за кілька тижнів до поїздки. Ба більше, уряд США описував Організацію оборонних інновацій та досліджень, у якій працює один з іранських учених, як наступника іранської програми зі створення ядерної зброї, що існувала до 2004 року.

Ще одним пасажиром рейсу W598 був ексочільник підприємства, яке потрапило під санкції США через те, що вона була підставною компанією для закупівель Організації оборонних інновацій та досліджень. Також до складу іранської делегації увійшов офіцер військової контррозвідки.

Розробка ядерної зброї в Ірані

Журналісти з'ясували, що в травні 2024 року консалтингова фірма DamavandTec надіслала російському постачальникові лист, у якому Калванд заявив, що зацікавлений у придбанні кількох ізотопів, зокрема й тритію. Цей матеріал може використовуватися для підвищення потужності ядерних боєголовок.

За даними західних спецслужб, в Ірану могла бути секретна програма зі створення ядерної зброї. Уже в травні США запровадили нові санкції проти Організації оборонних інновацій та досліджень, підозрюючи її в дослідженнях і розробці технологій подвійного призначення, які можна застосувати до ядерної зброї та систем доставки ядерної зброї.

"Ми вважаємо, що це свого роду програма зі створення ядерної зброї, спрямована на скорочення термінів. Керівництво не хотіло ухвалювати рішення про створення такої зброї з різних причин. Ця науково-дослідна діяльність дозволяла керівництву заявляти, що програми зі створення ядерної зброї не існує", - розповів журналістам експерт з іранської ядерної програми Девід Олбрайт.

У виданні нагадали, що Іран продовжує заперечувати, що коли-небудь збирався створити ядерну зброю. У Тегерані запевняли, що іранська ядерна програма має мирний характер. У Росії ж неодноразово робили публічні заяви про те, що виступають проти створення Іраном ядерної зброї.

"Викликає занепокоєння, що такі люди можуть проводити подібні зустрічі в Росії, з огляду на стан відносин між Росією та Іраном. Незалежно від того, чи діляться росіяни компонентами, чи технологіями, - Організація оборонних інновацій та досліджень буде застосовувати це саме в роботі над ядерною зброєю", - вважає Пранай Вадді, який до січня 2025 року обіймав посаду старшого директора з нерозповсюдження в Раді національної безпеки США.

Ядерна програма Ірану - важливі новини

Нагадаємо, що речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї в червні 2025 року заявив про те, що іранський парламент готує законопроєкт про вихід із Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Він запевнив, що Тегеран, як і раніше, нібито виступає проти розробки зброї масового знищення.

Видання Axios із посиланням на власні джерела у США та Ізраїлі писало, що під час атаки Ізраїлю на Іран наприкінці жовтня знищили надсекретний дослідницький центр із ядерної зброї в Парчині. Удар знищив складне обладнання, яке використовували для розроблення пластичної вибухівки.

Крім того, у липні 2025 року прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що Іран готовий застосувати ядерну бомбу проти Ізраїлю. За його словами, Корпус вартових Ісламської революції "поспішив перетворити збагачений уран на зброю після падіння "Хезболли" і розпаду країн осі".

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