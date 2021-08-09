Мішки важать рівно стільки, скільки новонароджені діти, яких не можуть відвідати родичі.

В Японії новоспечені батьки відправляють родичам поштою мішки з рисом, що важать стільки ж, скільки їх нещодавно народжені діти. Все для того, аби близькі люди, які не можуть бути поруч через пандемію COVID-19, мали шанс потримати на руках і обійняти нового члена сім'ї.

Мішки бувають дуже різних дизайнів, пише The Guardian. Деякі навіть виготовляються у формі дитини, загорнутої в ковдру.

На передній частині виробу розташовується фотографія обличчя малюка, а кількість рису в мішку відповідає вазі при народженні. Чим більше важить чадо - тим дорожче обходиться такий мішечок. Деякі компанії, наприклад, виставляють ціну з розрахунку одна єна за грам, тому мішок у 3,5 кг коштуватиме батькам 3 500 єн (близько 850 гривень).

Читайте такожУ Японії створили їстівні маски (фото)Завдяки таким посилкам, обіймаючи мішечок і дивлячись на фото дитини, родичі можуть відчути, ніби вони обіймають справжнього новонародженого.

Придумав ці вироби, які отримали особливу актуальність у період пандемії, власник рисового магазину в Кітакюсю на ім'я Наруо Оно.

"Вперше ідея виникла у мене близько 14 років тому, коли народився мій власний син, і я думав про те, що ж можу зробити для родичів, які живуть далеко і не в змозі приїхати побачитися з ним", - розповів підприємець.

Rice, rice baby: Japanese parents send relatives rice to hug in lieu of newborns https://t.co/slSRClGh0W — The Guardian (@guardian) August 8, 2021

Згодом мішок із зображенням дитини помітив один з покупців магазину, зазначивши, що це дуже цікаво. Тоді Наруо Оно вирішив, що виробляти такі мішки можна на продаж, і поступово почав отримувати замовлення з усієї Японії.

Тепер компанія також пропонує весільні варіанти: наречений і наречена відправляють мішки зі своїми дитячими фото батькам на знак подяки.

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Автор: Катерина Комолова