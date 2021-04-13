Усім учасникам проекту за 30 років.

Троє чоловіків-чиновників у Японії змоделювали вагітність.

Про це пише The Mainichi.

В рамках експерименту члени Ліберально-демократичної партії надягнули 7,3-кілограмові піджаки зі штучними животами, як у майбутніх мам.

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Усім учасникам проекту за 30 років. Законодавці таким чином намагалися дізнатися про фізичні незручності, які відчувають жінки на сьомому місяці вагітності. А власний досвід вони використають як довідковий матеріал для розробки законопроекту, що стосуватиметься пологів і виховання дітей.

«Я зрозумів, що повсякденні рухи, такі як сидіння і стояння, заважкі. Це важкість, яку я відчуваю у своєму животі, – важкість нового життя», – пожартував 39-річний член Палати представників Масанобу Огура.

У піджаках з накладними животами парламентарі повинні були перебувати протягом 24 годин. Займатися у них хатніми справами та розв'язувати робочі питання.

Новини України та світу на ранок 13 квітня

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Автор: Яна Ставська