Ще однією її перевагою є здатність тривалий час зберігатися у висушеному вигляді.

Дослідники в Токіо розробляють вакцину "мрії" проти COVID-19, яка забезпечує довічну ефективність.

За даними вчених, створення вакцини з довічною ефективністю може привести до величезної фінансової економії в усьому світі і дати перевагу в боротьбі з коронавірусом, пише The Japan Times.

Незабаром після початку пандемії, на початку 2020 року, Мічінорі Кохара, заслужений слідчий в Токійському столичному Інституті медичних наук, зацікавився, чи можливо розробити вакцину на основі випробуваної противіспенної вакцини, яка допомогла світу викорінити смертельну хворобу.

Читайте такожЗакриті міста, скасовані феєрверки: через "Омікрон" світ обмежив новорічні святкуванняТому в квітні 2020 року Кохара приступив до розробки рекомбінантного вірусу вісповакцини, що містить спайковий білок вірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

Хоча вакцини проти COVID-19 з інформаційною РНК, розроблені компаніями Pfizer Inc., BioNTech SE та Moderna Inc., успішно запобігають тяжким захворюванням і смерті, кількість нейтралізуючих антитіл значно знижується через шість місяців після вакцинації, що робить необхідним застосування бустерів, особливо проти варіанту "Омікрон".

Навпаки, вакцина, роботу над якою очолює Кохара, може виробляти потужні нейтралізуючі антитіла протягом тижня після щеплення і викликати найсильніший клітинний імунітет серед усіх вакцин, говорить він. Це було б важливо, оскільки жодна з доступних в цей час вакцин проти COVID-19, схоже, не забезпечує довгостроковий захист.

"Характеристики цієї вакцини в тому, що вона може індукувати антитіла і довічний імунітет. Одне щеплення вакцини зберігає свою ефективність більше 20 місяців, і немає іншої вакцини, яка могла б домогтися такого ефекту", - розповів вчений.

Кохара також каже, що вакцина має перевагу з точки зору побічних ефектів в той час, як побоювання з приводу високої температури і міокардиту, особливо у молодих чоловіків, стримують кампанію вакцини COVID-19.

Ще однією перевагою вакцини є її здатність тривалий час зберігатися у висушеному вигляді при кімнатній температурі, що було б особливо корисно для країн, що розвиваються з тропічним кліматом.

Нагадаємо, країни Європи і США продовжують фіксувати рекордні показники добової захворюваності коронавірусом. Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус назвав те, що відбувається, цунамі, яке спровокувало перетин двох штамів - "Дельти" і "Омікрона".

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