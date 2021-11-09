Литва через мігрантів запроваджує з 10 листопада надзвичайний стан у прикордонній зоні.

Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним з приводу ситуації на білорусько-польському кордоні.

Про це йдеться у повідомленні лояльного до режиму в Білорусі Telegram "Пул первого".

Розмова була присвячена актуальним інтеграційним питанням на контролі обох держав, проте частину розмови присвятили обговоренню ситуації з напливом мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі.

"Особливу стурбованість викликають факти стягування на кордон регулярних військ Польщі", – пишуть у Telegram з пулу Лукашенка.

Читайте такожСитуація на кордоні з Білоруссю загрожує безпеці ЄС - прем'єр ПольщіВодночас дії польських силовиків на кордоні через спровокований білоруським режимом наплив мігрантів Лукашенко назвав в інтерв’ю російському журналу "Національна оборона" "шантажем".

Він натякнув, що дії країн-сусідів можуть спровокувати Мінськ долучити до розв’язання ситуації Росію.

"Ми з вами люди військові, – звернувся Лукашенко до головного редактора російського журналу Ігоря Коротченка, – знаємо, що сьогодні означає вести війну з цими нещасними людьми на кордоні Польщі з Білоруссю, висувати колони танків. Зрозуміло, що якесь тренування чи шантаж. Ми, звісно, спокійно цьому протидіємо. Ми не задираємося, бо знаємо, що, не дай Боже, ми допустимо якусь помилку, якщо ми уступимося, то це одразу ж залучить Росію. А це найбільша ядерна держава в світі".

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС.

Польський парламент проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Зміни в законі передбачають, що затримані на місці мігранти, які незаконно перетинають кордон, повинні покинути територію Польщі. Їм також може бути заборонений в'їзд в країну на термін від шести місяців до трьох років. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю 353 млн євро, яка має бути обладнана датчиками руху.

Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів із території сусідньої країни.

Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Уряд у Варшаві звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Лукашенко оголосив наприкінці травня, що його країна більше не перешкоджатиме проїзду мігрантів до ЄС - так офіційний Мінськ відреагував на посилення санкцій Заходу проти Білорусі.

Автор: Яна Ставська