Поки терміни відкриття кордонів Євросоюзу і деталі того, як буде відновлюватися туризм не уточнюються.

Євросоюз планує влітку відкрити кордони для туристів, щеплених від коронавірусу. При цьому вони повинні бути вакциновані схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA) препаратами.

Читайте такожУ Єврокомісії сподіваються на запровадження COVID-паспортів вже до літаПро це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен повідомила в розмові з виданням New York Times.

При цьому глава Єврокомісії не уточнила терміни відкриття кордонів Євросоюзу і деталі того, як буде відновлюватися туризм.

"Ясно одне: всі 27 держав-членів беззастережно приймуть всіх, хто вакцинований вакцинами, схваленими EMA", - заявила фон дер Ляйен, передає РБК-Україна.

Паспорти вакцинації

Цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу планують ввести в Євросоюзі до червня цього року.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я досі виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID-19.

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Автор: Ірина Погоріла