Євросоюз планує влітку відкрити кордони для туристів, щеплених від коронавірусу. При цьому вони повинні бути вакциновані схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA) препаратами.
Читайте такожУ Єврокомісії сподіваються на запровадження COVID-паспортів вже до літаПро це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен повідомила в розмові з виданням New York Times.
При цьому глава Єврокомісії не уточнила терміни відкриття кордонів Євросоюзу і деталі того, як буде відновлюватися туризм.
"Ясно одне: всі 27 держав-членів беззастережно приймуть всіх, хто вакцинований вакцинами, схваленими EMA", - заявила фон дер Ляйен, передає РБК-Україна.
Паспорти вакцинації
Цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу планують ввести в Євросоюзі до червня цього року.
При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я досі виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID-19.
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