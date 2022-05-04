Яку саме допомогу отримає сусідня держава, не уточнюється.

Європейський Союз відправить Молдові додаткове військове обладнання. Воно допоможе зміцнити стійкість країни і впоратися з наслідками війни Росії проти України.

Таку заяву зробив голова Євроради Шарль Мішель під час візиту до Молдови сьогодні, 4 квітня.

"Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість і впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на суму 7 млн євро на обладнання для медичних і внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру. Цього року ми плануємо істотно збільшити нашу підтримку Молдови, надавши її збройним силам додаткове військове обладнання", — повідомив Шарль Мішель.

Що саме увійде в новий пакет допомоги, голова Євроради не уточнив. Збільшення поставок, найімовірніше, пов'язане з провокаціями РФ в невизнаному Придністров'ї і активізацією військ в регіоні. Європейський Союз хоче, щоб Молдова змогла себе захистити в разі загрози, тому надає додаткове військове обладнання.

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