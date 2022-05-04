Європейський Союз відправить Молдові додаткове військове обладнання. Воно допоможе зміцнити стійкість країни і впоратися з наслідками війни Росії проти України.
Таку заяву зробив голова Євроради Шарль Мішель під час візиту до Молдови сьогодні, 4 квітня.
"Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість і впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на суму 7 млн євро на обладнання для медичних і внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру. Цього року ми плануємо істотно збільшити нашу підтримку Молдови, надавши її збройним силам додаткове військове обладнання", — повідомив Шарль Мішель.
Що саме увійде в новий пакет допомоги, голова Євроради не уточнив. Збільшення поставок, найімовірніше, пов'язане з провокаціями РФ в невизнаному Придністров'ї і активізацією військ в регіоні. Європейський Союз хоче, щоб Молдова змогла себе захистити в разі загрози, тому надає додаткове військове обладнання.
Загострення в Придністров'ї: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині в селі Паркани, а також була підірвана вежа радіотелецентру "Маяк".
- У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці події назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії. Українська розвідка також повідомила, що війська РФ мають намір завдати ракетного удару по Придністров'ю і готують в цьому регіоні провокації на травневі свята.
- Раніше в РФ заявили, що під час другого етапу так званої "спецоперації" в Україні російська армія планує встановити повний контроль над Донбасом, який дозволить створити сухопутний коридор до Криму, і контроль над півднем України, який надасть "ЗС РФ ще один вихід в Придністров'я, де спостерігаються факти утиску російськомовного населення".
- За даними Генштабу ЗСУ, російські війська, що знаходяться на території Придністровського регіону Молдови, приведено в повну бойову готовність. Сім'ї офіцерів оперативної групи РФ у Придністров'ї готуються евакуювати.
- За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, Молдова може стати однією з двох країн, яку в майбутньому планує захопити Росія.