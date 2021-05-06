У Брюсселі пояснюють, що масове виробництво трьох препаратів може "змінити хід" пандемії.

До жовтня Єврокомісія збирається схвалити масове виробництво й використання ліків від коронавірусу, здатних "змінити хід" пандемії. За словами єврокомісара з питань охорони здоров'я Стелли Киріакідес, це дозволить зменшити випадки госпіталізації й побороти довгострокові наслідки COVID-19.

Про це пише The Guardian, пояснюючи, що кожен десятий пацієнт скаржиться на симптоми навіть після 12 тижнів після зараження. ЄС виділив 90 мільйонів євро на проведення клінічних випробувань. Ще 40 мільйонів будуть передані виробникам медикаментів для збільшення виробничих можливостей.

Читайте такожІнфекціоніст розказала, скільки разів можна захворіти на коронавірусТакож в ЄС сподіваються, що ще два терапевтичних засоби доповнять список ліків від COVID-19 до кінця року. Таким чином, п'ять препаратів зі списку з 57 будуть обрані Європейською медичною агенцією для інвестування й запуску повного циклу виробництва в країнах ЄС.

"Ідея в тому, щоб запустити виробництво на території ЄС. Ми виділимо заводи для цього, щоб мати змогу в разі потреби збільшити об'єми дуже швидко. Ми бачимо, що наслідки захворювання на COVID-19 можуть бути довготривалими. А заражені люди можуть страждати від симптомів довше, ніж очікується. Тож терапевтичні препарати будуть грати важливу роль у нашій відповіді на COVID-19", - сказала єврокомісар.

Наразі Європейська медична агенція розглядає схвалення трьох препаратів від коронавірусу. Один з них - це суміш антитіл від компанії Regeneron, інший - моноклональні антитіла від Celltrion, а також моноклональні антитіла, розроблені компанію Eli Lilly. Докази свідчать, що ці препарати скорочують ризик госпіталізації й смерті на 87%.

Читайте такожNature: Антитіла проти коронавіруса-мутанта з ПАР захищають від інших штамів тежЛіки від Regeneron і Celltrion ще не були схвалені для широко продажу. Але країнам ЄС вже дозволили використовувати їх для лікування пацієнтів з COVID-19, яким не потрібен ще кисень і чий стан може погіршитися до тяжкого.

В листопаді коктейль антитіл від Regeneron був схвалений для екстреного використання в США. Саме ним лікували Дональда Трампа, коли він заразився коронавірусом. Також Європейська медична агенція у найближчі дні почне розгляд четвертого препарату від COVID-19 під назвою Sotrovimab, розробленого компанією GlaxoSmithKline.

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Переклад: Лесь Димань