В українському уряді вважають, що Євросоюз може діяти швидше й не застосовувати "звичайну процедуру" вступу щодо нашої держави.

Україна прагне продовжувати процес вступу до ЄС високими темпами й хоче, щоб переговори про вступ, а це наступний крок після отримання статусу кандидата, розпочалися до кінця наступного року.

Утім, угорський дипломат, єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Олівер Варгеї вважає, що поки не можна говорити про графік початку переговорів про вступ Україним до ЄС, пише німецьке видання Welt.

"Україна прагне пришвидшити реформи і прискорити необхідну для цього роботу. Це позитивно. Але не всі сім реформ можна завершити швидко. Тому поки неможливо встановити графік початку переговорів", – сказав Варгеї.

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Зазначається, що навіть якщо Києву вдасться розпочати процедуру переговорів до кінця 2023 року, Брюссель відкинув мету завершити їх протягом року.

"Враховуючи масштабну роботу, необхідну для підготовки до участі у внутрішньому ринку ЄС і багатьох інших важливих сферах політики, уся підготовка до вступу, швидше за все, триватиме більше року або двох", - сказав єврокомісар.

Натомість, зазначає Welt, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина вважає, що Євросоюз може діяти швидше й не застосовувати "звичайну процедуру" щодо нашої держави.

"Швидкий початок переговорів надзвичайно важливий для морального стану українців, адже ми роками боролися за приналежність до Європи – і зараз ризикуємо життям... Ми не просто почали інтеграцію до Европи, коли отримали статус кандидата на приєднання. Під наглядом ЄС уже проведено велику кількість реформ... Ми робимо домашнє завдання", - сказала Стефанишина.

Однак Олівер Варгеї відкидає можливість прискореної процедури щодо вступу України в ЄС.

"До України діють ті самі критерії, що й до всіх інших претендентів", - наголосив єврокомісар.

Вступ України до ЄС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі. У Кабміні пояснили, що дає статус кандидата в ЄС для України. Зокрема, він офіційно запускає процес набуття Україною членства в Євросоюзі, відкриває для України участь у програмах та ініціативах ЄС. Також він започаткує умови для наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як в інших країнах ЄС, та інше.

Водночас перед тим, як почнеться офіційна процедура переговорів щодо вступу України до ЄС наша держава має втілити ряд важливих реформ.

Зокрема, Єврокомісія представила сім рекомендацій щодо впровадження необхідних реформ. Серед них - прискорення відбору суддів Конституційного суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією і відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів втілення закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, схвалення і втілення закону про національні меншини та інші.

21 серпня глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Євросоюз наступного року проаналізує виконання Україною цих рекомендацій, аби зберегти статус країни-кандидата на вступ до євроспільноти.

11 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має амбітну мету до кінця цього року виконати всі 7 умов Єврокомісії та перейти до переговорів щодо членства в ЄС. Наразі Україна виконала 70% вимог для вступу в ЄС. Голова уряду також заявив про плани держави бути повністю готовою до вступу в Європейський Союз до кінця 2024 року.

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