Урсула фон дер Ляєн вважає, що це "справа справедливості".

Єврокомісія готує законодавчу базу для того, щоб передати на відновлення України заморожені російські активи та активи бізнесменів з РФ.

Таку заяву зробила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен 6 червня в Страсбурзі під час прес-конференції, передає "Укрінформ".

На її думку, розглянути це питання – справа справедливості.

"Ми працюємо над правовою основою, щоб активи Росії і частково активи олігархів могли бути використані для відновлення України", – зазначила Урсула фон дер Ляйєн.

Також дипломат назвала дуже успішною міжнародну конференцію з відновлення України, яка відбулася в швейцарському Лугано, оскільки вона змогла поєднати багато ініціатив і зосередити їх на реалізації головних принципів:

"Безумовно, повинна бути введена система управління, яка буде компетентною, підзвітною, переконливою для всіх ініціатив, які отримають фінансування та об'єднають інвестиції з реформами по відновленню України".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний трибунал щодо злочинів керівництва РФ запрацює до кінця року.

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