Повернення ядерної зброї США до Великої Британії – це неабияке досягнення, заявив експерт.

Сполучені Штати, ймовірно, розмістили ядерну зброю у Великій Британії – уперше з 2008 року. Це є сигналом російському диктатору Володимиру Путіну, що Штати, як і раніше, віддані європейській безпеці, пише Bloomberg.

Американський військовий літак С-17 вилетів з американського складу в місті Альбукерке в штаті Нью-Мексико16 липня. Він з увімкненим транспондером прямував до авіабази в британському місті Лейкенхіт. Участь у польоті брала Перша ядерна авіаційна транспортна група ВПС США. За словами Вільяма Альберке, старшого наукового співробітника Тихоокеанського форуму, літак не пролітав над іншими державами.

Хоча уряди Британії та США дотримуються політики тиші в цьому питанні, згідно з бюджетними документами Міністерства оборони США, протягом декількох років у Лейкенхіті проводяться роботи на суму в мільйони доларів, пов'язані з "безпекою" об'єктів. Журналісти пишуть, що цей термін Пентагон використовує для опису безпеки ядерної зброї.

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Видання припускає, що ці літаки доставили у Британію нові термоядерні бомби B61-12. Директор Проекту ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен каже, що є "вагомі ознаки" того, що США повернули свою ядерну зброю до Великої Британії.

І рішення про переліт з увімкненим транспондером, що дозволило відстежувати рух літака, може свідчити про те, що США надсилають своєрідний сигнал Росії: вони не зменшують свій ядерний потенціал у Європі, каже Альберке.

"Це перший крок до подальшого зміцнення позиції НАТО щодо стримування. Повернення ядерної зброї США до Великої Британії – це неабияке досягнення", – додав він.

Своєю чергою, старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб Сідхарт Каушал каже, що такі засоби, як B61, можуть сприяти обмеженню впливу значної переваги Росії в нестратегічних ядерних озброєннях на театрі військових дій.

Автори також нагадали, що ще минулого місяця Лондон оголосив про плани придбати щонайменше десяток нових винищувачів F-35A, які можуть нести ядерні бомби B61-12. А в оновленому програмному документі Міністерство оборони країни заявило, що "ядерне стримування НАТО також покладається на ядерну зброю США, розгорнуту в Європі, та допоміжні можливості й інфраструктуру, що надаються союзниками".

У документі сказано, що нові літаки будуть доступні для виконання ядерних місій НАТО. При цьому використання американської ядерної зброї, навіть якщо вона знаходиться в інших країнах, може відбутися лише після прямого дозволу з боку президента США.

Ядерна зброя: інші новини

Forbes повідомляє, що Росія може готувати ядерний вибух у космосі. У такий спосіб країна-агресорка може прагнути вивести з ладу супутники США та SpaceX.

Зазначається, що довести провину Росії у такому випадку буде неможливо. Один з експертів назвав такий сценарій орбітальною версією нападу на Перл-Гарбор.

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