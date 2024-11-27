Дірлав заявив, що не згоден з оцінкою польського прем'єр-міністра Дональда Туска, що Європа перебуває в передвоєнній епосі.

Колишній глава MI6 (британської служби зовнішньої розвідки) Річард Дірлав вважає, що Європа перебуває не в "передвоєнній ситуації" з Росією, а в стані "справжньої війни".

Він заявив, що не згоден з оцінкою польського прем'єр-міністра Дональда Туска, що Європа перебуває в передвоєнній епосі, пише Sky News.

"Я думаю, ми повинні визнати той факт, що росіяни вважають, що перебувають у стані війни з нами. Дональд Туск назвав це передвоєнною ситуацією. Я думаю, він помиляється. Я вважаю, що це справжня війна. Ми вже досить ясно бачимо деякі дуже агресивні кроки росіян у різних європейських країнах"", - вважає колишній глава розвідки.

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Відповідаючи на запитання про те, чи варто західним лідерам відповісти президенту РФ Володимиру Путіну на дзвінок і вибрати політику спілкування, Дірлав зазначив, що "завжди вірив у діалог зі своїми супротивниками або ворогами". Він додав:

"Я думаю, що ми перебуваємо в дуже складній ситуації, і Росії, ймовірно, краще вести з ними якийсь діалог, ніж взагалі не спілкуватися. Тож я цього не виключаю, але наразі я не впевнений, що Росія перебуває в такому настрої або в такій ситуації, коли буде дуже легко розмовляти з Путіним".

Підготовка Європи до війни з РФ

Через погіршення ситуації з міжнародною безпекою, у Німеччині хочуть створити більше укриттів. За словами представника Федерального міністерства внутрішніх справ країни, "зараз є намір розробити ключові моменти для концепції притулку".

Він зазначив, що в країні очікують на "широку координацію", тож цей процес може зайняти деякий час.

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