Євроінтеграція Грузії на паузі на невизначений час.

Просування Грузії до членства в ЄС призупинене, бо Європейський парламент не визнає чинний уряд країни як законну владу. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на офіційній сторінці Європарламенту на платформі Х.

"Грузія не може вступити до ЄС, доки її уряд не змінить свій авторитарний курс", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Європейський парламент "підтримує грузинський народ", але "не визнає чинний уряд Грузії".

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"Шлях до ЄС фактично призупинений до проведення чесних виборів", - наголосили в заяві.

Конфлікт Гррузії із Заходом

Як писав УНІАН, восени у Грузії відбулися парламентські вибори, які викликали питання щодо їх чесності. Переможцем виборів стала правляча партія, яку вважають проросійською. Незабаром парламент обрав нового президента, ним став колишній футболіст без вищої освіти із антизахідними поглядами.

На цьому тлі в ЄС заявили про призупинку руху Грузії до членства в ЄС. Грузинську владу звинувачують у згортанні демократичних реформ та розвороті в бік Москви. Яскравим проявом чого - і лише одним з багатьох - стало ухвалення закону "про іноземних агентів", який в грузинській опозиції називали калькою з російського такого ж закону, що використовується для придушення інакомислення.

Після осінніх виборів у Грузії Україна запровадила санкції проти низки грузинських високопосадовців. США теж вирішили не давати візи грузинським можновладцям.

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