У Брюсселі кажуть, що підтримують Україну у її самообороні і всі можливі зусилля щодо справедливого миру.

Європейський Союз наразі не ухвалював жодних рішень щодо відправки військових в Україну за будь-яким мандатом. Про це заявив речник ЄС Петер Стано, повідомляє Укрінформ.

Водночас він зазначив, що країни-члени ЄС не змінювали своєї позиції щодо надання Україні допомоги у її самообороні.

"На цьому етапі немає такого рішення Європейського Союзу, щоб ЄС міг би надсилати своїх солдатів в Україну в будь-якій якості та за будь-яким мандатом. На цій стадії є наші місії на місці подій. Одна з них – військова тренувальна місія, яка наразі має мандат надання тренування поза межами України", - сказав Стано.

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За його словами, між країнами-членами тривають дискусії, "чи ми могли б просуватися у цій діяльності або поширити мандат цієї місії також на Україну".

"Але на цей час ми не маємо чогось, що б було у цьому сенсі одноголосно погоджено між країнами-членами", - підкреслив Стано.

Як сказав політик, ЄС підтримує Україну у її самообороні, і при цьому, безумовно, підтримує всі можливі зусилля на основі філософії справедливого миру для України":

"Це означає повагу до Хартії ООН, до міжнародного права, до суверенітету, територіальної цілісності та незалежності - усього, що працює для України. У цьому вимірі позиція не змінилася, саме такою є позиція ЄС".

Допомога ЄС Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, до кінця 2024 року Євросоюз виділить Україні новий транш допомоги. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, завдяки прогресу України ЄС вже виділив Києву понад 12 мільярдів євро.

Раніше канцлер Німеччин Олаф Шольц заявив, що Євросоюз не ухвалюватиме ніяких рішень щодо України без неї. За його словами, Євросоюзу потрібно робити для України ще більше, ніж раніше.

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