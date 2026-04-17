Євросоюз перевірить гарантії оборони за зразком НАТО, які дають змогу діяти без США, - Bloomberg

Європейський Союз проведе імітаційні навчання щодо механізму взаємної допомоги у разі нападу - пункту договору про створення блоку, який став більш актуальним на тлі напруженості в НАТО. Про це пише Bloomberg.

За словами високопоставленого представника ЄС, ці навчання будуть імітувати процес прийняття рішень, якщо держава-член звернеться до інших країн ЄС за військовою підтримкою. Навчання відбудуться за участю послів ЄС у Брюсселі, а потім на зустрічі міністрів оборони в травні на Кіпрі, повідомив чиновник. Ця тема також обговорюватиметься наступного тижня на неформальному саміті лідерів країн на Кіпрі.

Зазначається, що ці зусилля підкреслюють реакцію Європи на розрив трансатлантичних зв'язків після погроз президента США Дональда Трампа вийти з НАТО та його заявленого бажання придбати Гренландію, яка є напівавтономною частиною Данії.

Стаття 42.7 ЄС гласить, що якщо держава-член стає "жертвою збройної агресії на своїй території", інші держави-члени "зобов'язані надавати допомогу та сприяння всіма доступними їм засобами".

Таким чином, формулювання тут більш жорстке, ніж у основоположній статті 5 НАТО, яка гласить, що збройний напад на члена організації зобов'язує членів вжити "таких заходів, які вони вважатимуть необхідними", включаючи, але не обов'язково, застосування збройної сили. Однак ЄС не володіє військовою потужністю НАТО та структурами, здатними її підтримати.

Важливо, що стаття ЄС була активована лише один раз, після терактів 2015 року у Франції. На початку 2026 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала блок активізувати цю статтю.

Кіпр, який не є членом НАТО через давній конфлікт з Туреччиною, особливо зацікавлений у посиленні положення ЄС про взаємну допомогу після того, як іранський безпілотник завдав удару по британській військовій базі на острові на початку травня.

Розбіжності між Трампом і союзниками

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що НАТО не розпадеться, а США залишаться гарантом безпеки для союзників навіть на тлі зростання напруженості. Глава оборонного відомства підкреслив, що не сумнівається в готовності США захистити союзників у разі можливого нападу Росії.

