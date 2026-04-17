Міністр оборони Естонії: Не чекайте розпаду НАТО, ми довіряємо США

Естонія застерігає, що без США Європа поки не готова до війни, але розпаду НАТО не буде.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що НАТО не розпадеться, а США залишаться гарантом безпеки для союзників навіть на тлі зростання напруженості, пише Reuters.

Глава оборонного відомства наголосив, що не сумнівається у готовності США захистити союзників у разі можливого нападу Росії.

"Так, я довіряю США, і так, я довіряю всім нашим союзникам", – заявив він під час візиту до Вільнюса.

Напруженість у Альянсі

Останнім часом у НАТО зросли суперечності, зокрема після заяв президента США Дональда Трампа про можливий вихід країни з альянсу. Дискусії також загострилися через питання безпеки в районі Ормузької протоки та ситуацію довкола Гренландії.

Втім, Певкур порівняв нинішню ситуацію з "довготривалим шлюбом", у якому конфлікти є неминучими, але не означають розриву.

Міністр визнав, що європейські країни поки не здатні самостійно протистояти військовій загрозі. За його словами, союзникам потрібно значно збільшити оборонні витрати. Попри це, Естонія демонструє один із найвищих показників у НАТО, плануючи витратити понад 5% ВВП на оборону.

Певкур також закликав Альянс звернути увагу на ситуацію навколо Ірану. На його думку, стабілізація там дозволить США знову зосередитися на підтримці України.

"Для нашого регіону це залишається головною проблемою", – підсумував він.

Днями Дональд Трамп влаштував істерику прямо в ефірі, звинувативши НАТО у тому, що вони не надали достатньої підтримки США під час війни з Іраном.

WSJ пише, що через такі заяви в Європі зростає занепокоєння щодо майбутнього американської гарантії безпеки. Тому країни НАТО почали обговорювати план дій на випадок, якщо США можуть скоротити свою участь або навіть вийти з Альянсу.

