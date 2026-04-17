ЄС має намір 'відіграти свою роль' у відновленні енергетичних потоків із Близького Сходу

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала повне відкриття протоки "невідкладним спільним пріоритетом".

Євросоюз готовий направити додаткові військові кораблі в рамках місії із захисту судноплавства на Близькому Сході та забезпечення безперешкодного проходу через Ормузьку протоку "після встановлення режиму припинення вогню". Про це заявила глава дипломатичного відомства блоку Кая Каллас, пише Politico.

Десятки європейських лідерів, включаючи лідерів Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, зібралися особисто та за допомогою відеозв'язку, щоб обговорити організацію спільних морських сил для забезпечення безпеки стратегічно важливого водного шляху.

"Європа відіграє свою роль у відновленні вільного потоку енергоносіїв і торгівлі після встановлення режиму припинення вогню. Військово-морська місія ЄС "Аспід" вже діє в Червоному морі і може бути швидко посилена для захисту судноплавства в регіоні. Це може бути найшвидшим способом надання підтримки", - заявила Каллас.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала повне відкриття протоки "терміновим спільним пріоритетом", додавши, що ЄС може зробити свій внесок, "посиливши операцію "Аспід", військово-морську місію ЄС на Близькому Сході.

Зазначається, що мандат місії охоплює Червоне море, Аденську затоку, Аравійське море та Оманську затоку, але не поширюється на Ормузьку протоку. Лідери ЄС відхилили пропозицію про розширення мандата на саміті в березні, і Каллас та фон дер Ляєн у п’ятницю не заявили, чи планується це зараз.

Розблокування Ормузької протоки

У п'ятницю Тегеран заявив, що "повністю" відкриває протоку у відповідь на припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном, дозволяючи газовозам і нафтовим танкерам знову проходити через неї. Президент США Дональд Трамп підтвердив цю новину, додавши, що повне припинення вогню близьке до узгодження.

Після цього ціни на нафту різко впали на тлі сподівань на мирну угоду та припинення глобальної енергетичної кризи після шести тижнів конфлікту.

