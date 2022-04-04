Попередні результати підрахунку голосів дають партії "Фідес" Віктора Орбана значну перевагу в парламенті.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вніс президента України Володимира Зеленського до списку своїх опонентів поряд із американським фінансистом і засновником фонду "Відродження" Джорджем Соросом і "бюрократами Брюсселя".

Про це він заявив у зверненні до своїх прихильників після ймовірної перемоги його партії на парламентських виборах в Угорщині.

"Ми до кінця життя пам'ятатимемо цю перемогу, тому що нам довелося битися з величезною кількістю противників: місцевими лівими, інтернаціональним лівим крилом, бюрократами Брюсселя, усіма грошима та інститутами імперії Сороса, міжнародними засобами масової інформації, а також українським президентом. У нас ніколи не було стільки опонентів (Орбан використовував слово "opponents", яке можна перекласти і як "противники", – прим.) одночасно", - сказав Орбан.

Зазначимо, що попередні результати підрахунку голосів дають партії Fidesz Віктора Орбана значну перевагу в парламенті, зазначає ЄП.

Так, після підрахунку понад 70% голосів, блок Орбана Fidesz-KDNP отримує 54,85%. У об'єднаної опозиції 33,36%, ще одна опозиційна партія, Mi Hazánk, має 6,44%. Очікується, що Fidesz-KDNP виграє в 87 із 106 мажоритарних округах, і в підсумку отримає орієнтовно 134 мандати. Також існує ймовірність, що партія Орбана зможе контролювати 2/3 голосів, що є конституційною більшістю.

Таким чином, Віктор Орбан залишиться главою уряду Угорщини на четвертий термін поспіль.

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, який відверто підтримує президента Росії Володимира Путіна, не вистачає чесності. "Якщо це війна, то я її називаю війною. Не спеціальною операцією. Якщо це загроза всій Європі, то я і називаю: це загроза всій Європі. Це називається чесність, якої бракує панові Орбану. Можливо він втратив її десь у контактах із Москвою", - зазначив президент.

Нагадаємо, Угорщина не підтримує закриття неба над Україною, відмовляється надавати територію для транзиту військової допомоги Україні і виступила проти нафтового ембарго проти Росії.

Роками уряд Орбана стримано реагував на розв'язану агресію Росії проти України, підтримуючи тісні контакти з Кремлем.

Низка країн ЄС вже засудили позицію Будапешта. Так, президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Орбана у тому, що той зробив економіку країни практично залежною від Росії. А міністр оборони Чехії Яна Чернохова саботувала саміт голів оборонних відомств Вишеградської групи.

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