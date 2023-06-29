Руф була помічницею у бункері, де Гітлер провів свої останні дні.

У 94 роки померла остання людина, що була свідком падіння гітлерівської Німеччини в бункері Адольфа Гітлера – Йоганна Руф. Коли вона працювала на лідера нацистської Німеччини, їй було 15 років.

Як пише Newsweek, про це повідомив повідомив журналіст Віланд Гібель, який працював над її мемуарами, що побачили світ у 2017 році. Руф була помічницею у берлінському бункері, де Гітлер і багато нацистських чиновників провели свої останні дні.

"Руф працювала з приблизно 30 іншими членами Союзу німецьких дівчат з 27 квітня 1945 року і була однією з останніх, хто бачив шістьох дітей головного нацистського пропагандиста Йозефа Геббельса, перш ніж їх убили їхні батьки", – йдеться у матеріалі.

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За словами Гібеля, спочатку він неоднозначно ставився до розповіді Йоганни Руф, бо не "хотів сприяти нацистській пропаганді". Проте він вважав, що зобразити події такими, якими вони були на той час, є важливим. Він зауважив, що свідчення Руф та інших, хто був у бункері з Гітлером, спростовують всі конспірологічні теорії, що лідер нацистської Німеччини якимось чином міг вижити.

Журналіст наголосив, що Йоганна Руф заперечила нацизм і відмовилася перекладати на когось іншого відповідальність за її роль та причетність до режиму.

Смерті відомих людей

14 червня стало відомо, що в 89 років помер відомий американський письменник, лауреат Пулітцерівської премії Кормак Маккарті. Славу йому принесли книги "Кривавий Меридіан", "Старим тут не місце" і "Дорога".

У квітні 2023 року помер відомий американський юрист Бен Ференц, який був останнім обвинувачувачем Нюрнберзького процесу, що дожив до цього часу. Йому було 103 роки. Коли йому було 27, юрист був відповідальним за обвинувальні вироки щодо 22 командирів нацистських батальйонів смерті.

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