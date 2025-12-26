У Німеччині планують заборонити соціальні мережі для дітей

Міністр цифрових технологій Німеччини заявив, що європейська перспектива розв'язання цього питання важлива для забезпечення рівних умов для соцмереж.

Міністр цифрових технологій Німеччини Карстен Вільдбергер виступає за заборону соціальних мереж для дітей у країні. Зараз тривають дискусії, із якого саме віку дозволити ними користуватися, повідомляє видання Euractiv.

За словами Вільдбергера, заборона соціальних мереж для дітей може бути "виправданою", що потенційно може поновити дебати щодо загальноєвропейських правил, які зайшли в глухий кут.

Влітку Європейська комісія відхилила пропозицію Франції, Іспанії, Греції, Кіпру, Данії та Словенії щодо запровадження мінімального віку для використання соцмереж в Європейському Союзі та кращого стимулювання компаній до перевірки віку користувачів.

"Потрібно ретельно обговорити, який вік є правильним для заборони соціальних мереж", - сказав Вільдбергер журналістам.

Франція та Греція вважають за краще запровадити заборону до 15 років, тоді як нещодавня австралійська заборона обмежує соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Вільдбергер додав, що чекатиме на конкретні рекомендації від експертної комісії, призначеної урядом Німеччини, перш ніж вносити будь-які пропозиції.

Очікується, що до літа 2026 року буде представлено набір рекомендацій, спрямованих на розв'язання проблеми впливу споживання медіа на здоров'я дітей та розв'язання проблем, які виникають через штучний інтелект для навчання та психологічного розвитку.

При в'їзді в США тепер перевірятимуть соцмережі - що відомо

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що при в’їзді до США тепер перевірятимуть соцмережі гостей країни. Проте йдеться не про всіх іноземців, а про громадян тих країн, з якими у США є безвізовий режим.

Від мандрівників вимагатимуть надавати історію своїх акаунтів у соцмережах за останні пʼять років. Ідеться про громадян близько 40 держав, зокрема Австралії, Німеччини, Японії та Великої Британії, які зараз користуються програмою безвізових поїздок (Visa Waiver Program).

За повідомленням Департаменту внутрішньої безпеки США, Служба митного та прикордонного контролю додасть соцмережі до переліку обов’язкових даних, які подаються під час оформлення електронного дозволу на вїзд ESTA.

