Нова вимога поширюватиметься на всіх, хто має право в’їжджати до США без візи та перебувати там до 90 днів.

США готуються запровадити нову вимогу для іноземців, які в’їжджають у країну без візи. Як пише Bloomberg, від мандрівників вимагатимуть надавати історію своїх акаунтів у соцмережах за останні пʼять років. Ідеться про громадян близько 40 держав — зокрема Австралії, Німеччини, Японії та Великої Британії, які зараз користуються програмою безвізових поїздок (Visa Waiver Program).

За повідомленням Департаменту внутрішньої безпеки, Служба митного та прикордонного контролю додасть соцмережі до переліку обов’язкових даних, які подаються під час оформлення електронного дозволу ESTA. Документ виставлено на 60-денне громадське обговорення.

Що зміниться

Нова вимога поширюватиметься на всіх, хто може в’їжджати до США без візи та перебувати там до 90 днів. Перевірка соцмереж стане частиною ширшої політики посилення контролю за мігрантами й іноземними відвідувачами.

Як йдеться у статті, адміністрація Дональда Трампа анонсувала низку додаткових обмежень, включно з планованою забороною в’їзду для майже 30 країн. На цьому тлі в США також готується повторна перевірка всіх, хто отримав дозвіл на в’їзд після початку каденції Джо Байдена у 2021 році. Державний департамент уже розширив вимоги до перевірки соцмереж для претендентів на робочі візи H-1B та студентських віз.

За даними ЗМІ, на фоні посилення контролю туристична галузь США демонструє різке падіння: країна може втратити $12,5 млрд туристичних доходів у 2025 році; кількість іноземних візитерів очікується на рівні 67,9 млн, що менше ніж 72,4 млн у 2024 році. Також зазначається, що це - перше суттєве зниження за майже п’ять років.

"США — єдина з 184 економік, які за прогнозами цьогоріч недоотримають кошти від туризму", - пише Bloomberg з посиланням на дані WTTC та Oxford Economics.

Експерти пов’язують падіння не лише з жорсткішими правилами в’їзду, а й зі зростанням долара та зміною сприйняття США через політику Трампа "America First" (Америка понад усе).

Політика США

Нагадаємо, політика адміністрації президента США Дональда Трампа "America First" дісталася до всесвітньовідомих американських національних парків. За даними The Independent, Міністерство внутрішніх справ США оголосило про плани оновлення плати за вхід у межах пакету заходів, спрямованих на те, щоб зробити ці місця "більш доступними, недорогими та ефективними для американського народу".

З 1 січня 2026 року річний абонемент на відвідування національних парків США коштуватиме 80 доларів для резидентів (тих, хто постійно живе в США) і 250 доларів для нерезидентів. Нерезиденти без річного абонемента платитимуть 100 доларів з людини за вхід до понад десятка найбільш відвідуваних національних парків на додаток до стандартної плати за вхід.

