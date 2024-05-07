Він служив у Південній Кореї.

Минулого тижня в Росії затримали військовослужбовця Сполучених Штатів Америки, його звинувачують у "злочинній поведінці".

Як пише NBC News із посиланням на чиновників, штаб-сержант Гордон Блек закінчив службу в Південній Кореї і мав повернутися до США, проте без дозволу начальства поїхав до Владивостока на зустріч із жінкою, з якою у нього були романтичні стосунки.

Солдата затримали в четвер, його звинувачують у крадіжці у жінки - поки що невідомо, чи була це та сама жінка, до якої він приїхав. Прес-секретар армії США Синтія О. Сміт заявила, що РФ повідомила Держдеп про затримання.

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"Армія повідомила його сім'ю, а Державний департамент США надає відповідну консульську підтримку солдату в Росії. З огляду на делікатність цього питання, ми не можемо надати додаткові подробиці на цей момент", - зазначила вона.

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол заявив, що "глибоко стурбований" затриманням. "Путін має довгу історію захоплення американських громадян у заручники. Попередження для всіх американців - як заявив Держдепартамент, подорожувати до Росії небезпечно", - додав він.

Арешти американців у Росії:

Нагадаємо, навесні минулого року в Єкатеринбурзі затримали кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича. Федеральна служба безпеки звинуватила його в шпигунстві та зборі секретних відомостей про оборонне підприємство.

Після цього в Раді нацбезпеки США закликали своїх громадян негайно покинути Росію. "Росія - не найкраще місце для вас, навіть якщо ви працюючий журналіст. Росія зараз є ворожим середовищем для американських громадян. І, якщо ви там, час їхати", - закликав Джон Кірбі.

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