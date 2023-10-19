Це вже другий американський журналіст, схоплений в Росії з початку року

У Росії затримали журналістку Радіо Свобода Алсу Курмашеву, яка має російське і американське громадянство, але постійно проживає в Празі. Її звинуватили в тому, що вона не донесла на саму себе як на "іноагента".

Як повідомляє Радіо Свобода, Курмашева є журналістом їхньої татаро-башкирської редакції і багато років пише про проблеми національних меншин в Татарстані і Башкортостані. До Росії вона прилетіла 20 травня за сімейними обставинами, але при спробі полетіти назад 2 червня її затримали і оштрафували. Це було зроблено під приводом того, що вона, будучи громадянкою Росії, не задекларувала наявність у неї ще й американського громадянства.

Тоді ж у неї вилучили обидва паспорти – американський і російський. Очікуючи повернення документів, Курмашева була змушена залишитися в Росії. А 16 жовтня проти неї відкрили ще одну кримінальну справу – про відмову зареєструватися "іноземним агентом". За цим звинуваченням їй загрожує від грошового штрафу до п'яти років тюремного ув'язнення.

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Американські заручники в Росії

Як писав УНІАН, Росія переймає в Ірану практику захоплення американських громадян в якості заручників для обміну на російських шпигунів, спійманих на Заході. Так, минулого року в Росії заарештували американську баскетболістку Брітні Грайнер за звинуваченням у контрабанді наркотиків. Згодом її обміняли на відомого торговця зброєю Віктора Бута, який сидів в американській в'язниці.

А вже на початку цього року російські "правоохоронці" заарештували за звинуваченням у шпигунстві кореспондента американської газети Wall Street Journal Евана Гершковича. За даними ЗМІ, Росія хоче виміняти його на штатного кілера ФСБ Вадима Красікова, який сидить у німецькій в'язниці за вбивство чеченського дисидента.

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