Цілий тижень обміну жорсткими заявами на тлі загострення на Донбасі може все ж дещо дати.

Адміністрація Джо Байдена, зіштовхнувшись з першим серйозним випробуванням у відносинах з Росією, застерігає Москву від агресивного застосування військ, які вона зібрала біля східного кордону України. Російська сторона наполягає, що вони там нібито для навчань.

"Ми занепокоєні останньою ескалацією з боку Росії біля кордону включно з порушенням режиму припинення вогню за липень 2020 року", - сказав журналісту Washington Post неназваний чиновник з адміністрації. Він нагадав про загибель 4 українських солдатів і поранення ще двох.

Росія оголосила військові навчання в регіоні. А в російських соціальних мережах повно відео, на яких видно пересування танків, гаубиць й іншої військової техніки.

"Може це справді навчання, а може й ні. Ми сигналізуємо про те, що Америка обізнана, рішуча й занепокоєна", - додав американський чиновник.

Читайте такожПентагон відреагував на стягування військ РФ до кордону з УкраїноюВін розповів Washington Post, що члени Національної ради безпеки зустрічалися у вівторок і середу, щоб обговорити ситуацію біля кордону України. А радник президента з національної безпеки Джейк Саліван зателефонував колегам в Україні, Німеччині й Великій Британії.

Поки що чиновники в Пентагоні бачать докази, які говорять, що Росія справді проводить навчання, а не готується до вторгнення. Однак, вони пильно стежать за ситуацією.

"Ми не хочемо перезавантаження відносин з Росією, так само як і ескалації. Наша мета - зробити дорогими дії, які вважаємо неприйнятними, шукаючи при цьому стабільності, передбачуваності й зменшення напруги. Якщо вони наважаться посилити температуру, ми готові до цього", - сказав виданню неназваний високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.

Серед дій, які розглядають США, - швидка передача допомоги Україні й нові санкції проти Росії. Напруга на українському кордоні почалася на тлі внутрішньополітичних проблем Володимира Путіна. Він зіштовхнувся з найбільш жорсткою критикою за кілька років. Здебільшого це пов'язано з опозиціонером Олексієм Навальним, чий арешт у січні спровокував масові протести в 109 містах по всій території РФ.

Путін, вірогідно, сподівався, що ув'язнення політичного опонента зробить так, що політичні проблеми через нього зникнуть. Але вийшло зовсім не так. Петиція із закликом до нових протестів зібрала 360 тисяч підписів прихильників Навального. Організатори сподіваються, що підписів буде більше 500 тисяч, перш ніж вони знову поведуть людей на вулиці.

"Елементи всього цього нагадують передумови попереднього російського вторгнення в Україну в 2014 році", - сказав неназваний американський чиновник, нагадуючи, що тоді Путін теж мав справу з невдоволенням росіян.

Читайте такожWSJ: Росія хоче перевірити, наскільки Байден прихильний до УкраїниНа додачу до ув'язнення Навального росіяни звинувачують Путіна в корупції й поганій реакції на пандемію коронавірусу. Санкції проти російського енергетичного сектору дають відчутний вплив, блокуючи доступ до необхідних західних технологій. Про це Washington post повідомило джерело в індустрії. Росія нещодавно намагалася збільшити видобуток на своїй старих родовищах. Але об'єми продовжують падати без сучасного обладнання.

Суворі повідомлення адміністрації Байдена про Росію цього тижня - це черговий зразок того, як Білий дім і Держдепартамент намагаються посилити зовнішню політику США після тяжких і неорганізованих років Дональда Трампа. Центральну роль у стратегії грає відновлення альянсів: з НАТО, коли йдеться про протистояння Росії, і з ключовими союзниками в Азії (Японія, Індія і Австралія), коли йдеться про Китай.

У перші місяці роботи нової адміністрації в США завжди відбуваються певні маневри й позиціонування. Адже потенційні суперники намагаються дослідити межі один одного. Жорстке спілкування дипломатів США і Китаю в Анкориджі нещодавно було прикладом таких подій.

Читайте такожОкупанти на Донбасі поранили другого українського військового за добуАле ситуація в Україні відрізняється тим, що вона включає потенційне застосування військової сили. Росія збільшує кількість своїх військ, принаймні тимчасово, біля кордону країни, якій США надають військову допомогу. Можливо, найкраще, що може дати обмін сигналами цього тижня - це скорочення можливості, що якась зі сторін прорахується у своїх діях.

Російські війська біля кордону України

30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.

За словами Хомчака, останнім часом з різних регіонів РФ під виглядом контрольних занять за зимовий період навчання, підтримки бойової готовності та загальної підготовки до майбутніх стратегічних навчань «Захід-2021» Збройні Сили РФ здійснюють поступове нарощування військ уздовж державного кордону України – на півночі, на Сході та на півдні, а саме – у Брянській, Воронезькій областях. Окрім того, нарощування відбувається також в окупованій Росією АР Крим.

У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.

1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.

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Переклад: Лесь Димань