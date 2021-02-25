Генерал Тод Волтерс вважає, що Росія несе загрозу для всіх союзників по НАТО.

Росія становить загрозу для США та їхніх європейських партнерів, попри введені економічні санкції.

Про це заявив глава Європейського командування Збройних сил США генерал Тод Волтерс, якого цитує прес-служба Пентагон.

Генерал підкреслив, що Росія "проводить дестабілізуючі і зловмисні дії", багато з яких ведуться поруч з Європою.

"Росія залишається стійкою загрозою існування Сполучених Штатів і наших європейських союзників", - сказав він.

Волтерс заявив, що Москва прагне зберегти свою сферу впливу з радянських часів. І використовує для цього нетрадиційні інструменти, наприклад, приватні військові компанії, щоб "залякати, послабити і розділити" союзників США.

"Попри міжнародне засудження і триваючі економічні санкції, Росія веде дестабілізуючу і зловмисну діяльність по всьому світу», - додав генерал.

Читайте такожБайден пообіцяв залучати армію США на світовій арені тільки в крайніх випадках

За його словами, противники США і Європи посилюють агресію шляхом кібератак і дезінформації. І якщо ці дії не зупинити, то вони можуть перерости в ще більшу агресію.

«Ми живемо в епоху глобальної конкуренції за владу. Перемога в цю епоху означає, що глобальна конкуренція за владу не переросте в глобальну війну за владу», - зазначив Волтерс.

Генерал вважає, що Росія несе загрозу для всіх союзників по НАТО.

Він також звинуватив Росію і Китай в мілітаризації Арктики.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН