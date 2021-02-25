Волтерс заявив, що Москва прагне зберегти свою сферу впливу з радянських часів / ілюстрація / REUTERS

Росія становить загрозу для США та їхніх європейських партнерів, попри введені економічні санкції.

Про це заявив глава Європейського командування Збройних сил США генерал Тод Волтерс, якого цитує прес-служба Пентагон.

Генерал підкреслив, що Росія "проводить дестабілізуючі і зловмисні дії", багато з яких ведуться поруч з Європою.

"Росія залишається стійкою загрозою існування Сполучених Штатів і наших європейських союзників", - сказав він.

Волтерс заявив, що Москва прагне зберегти свою сферу впливу з радянських часів. І використовує для цього нетрадиційні інструменти, наприклад, приватні військові компанії, щоб "залякати, послабити і розділити" союзників США.

"Попри міжнародне засудження і триваючі економічні санкції, Росія веде дестабілізуючу і зловмисну діяльність по всьому світу», - додав генерал.

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За його словами, противники США і Європи посилюють агресію шляхом кібератак і дезінформації. І якщо ці дії не зупинити, то вони можуть перерости в ще більшу агресію.

«Ми живемо в епоху глобальної конкуренції за владу. Перемога в цю епоху означає, що глобальна конкуренція за владу не переросте в глобальну війну за владу», - зазначив Волтерс.

Генерал вважає, що Росія несе загрозу для всіх союзників по НАТО.

Він також звинуватив Росію і Китай в мілітаризації Арктики. 

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Автор: УНІАН