Єнс Столтенберг запевнив, що НАТО захистить країни-члени від нападу Росії.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що російські окупанти не захоплять Таллінн. Він пообіцяв збільшити обороноздатність країн Балтії.

Про це повідомляє Financial Times.

"Ми ніколи не розкриваємо деталі оперативних планів. Але можу вас запевнити, що ми десятиліттями вміли захищати межують з Росією країни, коригуючи нашу присутність у світлі оцінки загрози. Ми робили це раніше і будемо робити це знову", - заявив Столтенберг.

При цьому він пообіцяв, що Росія не зможе захопити Таллінн, "так само як вони не змогли захопити місто Кіркенес на півночі Норвегії або Західний Берлін протягом холодної війни".

Крім того, він вказав, що слова прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас щодо російської загрози "показують її занепокоєння".

"Вони десятиліттями перебували під радянською владою. У них є історія, де вони фактично навчилися важким шляхом, що означає Бути окупованим і перебувати під вторгненням. Я визнаю ,що (Каллас - УНІАН) хоче більше присутності НАТО, і я можу їй пообіцяти". . . більше присутності", - пояснив генсек.

За його слова, головна відповідальність НАТО - запобігти будь-якому нападу на Естонію або будь-якого іншого союзника.

"Тому на саміті ми будемо приймати величезні та важливі рішення для подальшого підвищення нашої колективної оборони". . . захищати кожен дюйм території НАТО, як ми це робили протягом 72 років", - підкреслив Столтенберг.

Блокада Калінінградської області - що відомо

Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю та основною територією РФ.

Після чого губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є "економічним задушенням регіону". За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.

Пізніше член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що "спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном".

При цьому у Росії пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області.

27 червня стало відомо, що на Латвійській авіабазі в Лієлварді розгорнули поставлену Іспанією батарею зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

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