Захоплений США танкер виявився власністю російської компанії, - FT і BBC

Судно зі "тіньового флоту" з кінця грудня належить фірмі з Рязанської області, пов’язаній з бізнесменом Іллею Бугаєм.

Нафтовий танкер "Белла 1" (після перейменування – "Марінера"), який 7 січня був захоплений американськими військовими, з кінця грудня перебуває у власності російської компанії "Буревестмарін", зареєстрованої в Рязанській області. Про це повідомляють Financial Times та "Російська служба Бі-бі-сі".

За даними FT, компанію "Буревестмарін" заснував у липні 2025 року російський бізнесмен Ілля Бугай. Як пише "Нова газета Європа" з посиланням на ЄДРЮЛ, Бугай нині проживає в Москві, у 2008 році закінчив Кримський федеральний університет, а компанія публікувала вакансії, пов’язані з морськими перевезеннями.

Крім того, з 2018 року Бугай обіймає посаду генерального директора компанії "Руснефтехімторг", що торгує нафтопродуктами. У 2020 році її виручка становила близько 4 млрд рублів, однак згодом різко скоротилася, а у 2024 році компанія зафіксувала збитки.

Відео дня

Затримання танкерів "тіньового флоту"

7 січня американські військові затримали два танкери "тіньового флоту" – "Беллу 1" та "Софію". Обидва судна перебувають під санкціями Мінфіну США через перевезення підсанкційної іранської, венесуельської та російської нафти.

Наприкінці грудня Берегова охорона США намагалася затримати "Беллу 1" у Карибському морі, коли судно під панамським прапором прямувало до Венесуели. Екіпаж, до складу якого входили громадяни Росії, України та Індії, відмовився підкоритися вимогам та змінив курс. Під час переслідування члени екіпажу намалювали на борту прапор Росії, а згодом судно було перейменоване на "Марінера" та внесене до Російського морського регістру судноплавства.

Віце-президент США Джей Ді Венс після захоплення заявив, що йдеться про "фальшивий російський танкер", який намагався видати себе за російське судно, аби обійти санкційний режим.

Після інциденту Мінтранс РФ повідомив, що "Белла 1" отримала тимчасовий дозвіл на плавання під російським прапором, і заявив про порушення міжнародного морського права з боку США.

Вас також можуть зацікавити новини: