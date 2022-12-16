Стан ситого нібито не становить загрози для життя, він контужений.

У Центральноафриканській республіці підірвано "людину Пригожина", керівника "Русского дома" у Багі Дмитра Ситого.

Ситий відкрив анонімну посилку з вибухівкою - в результаті отримав важкі поранення і був госпіталізований, пише російський пропагандистський ресурс "Комерсант". У "РИА Новости" додали, що стан Ситого не становить загрози для життя, він нібито контужений.

Підрив Ситого прокоментував сам ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин. За його словами, Ситий вже отримував раніше записку із закликом "росіянам забиратися з Африки".

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Пригожин стверджує, що невідомі погрожували відрізати голову синові Ситого, якщо "росіяни не заберуться з африканського континенту і не відчинять двері для французів".

ЗМІ пов'язують Ситого з золотодобуванням "вагнерівців" в Африці. За даними російських видань, Ситий є засновником гірничодобувної компанії Lobaye Invest. Ця компанія займається видобутком золота і дорогоцінних каменів в Африці в інтересах Євгенія Пригожина.

"Вагнерівці" в Африці - що відомо

"Вагнерівці" з'явилися в Африці в 2017 році, коли РФ втрутилася у конфлікт і стала на бік тодішнього президента Судану Омара Хасана аль-Башира. Натомість Путін, за даними ЗМІ, отримав доступ до родовищ золота.

У 2018 році з'явилася інформація про відправку російських бойовиків "Вагнера" У Судан і Центральноафриканську Республіку нібито для тренувань місцевих солдатів.

The New York Times підтверджує дані, що насправді Росія займається в Африці розграбуванням ресурсів, наприклад золота. І пряму участь у цьому беруть "вагнерівці". На думку журналістів, це дозволить РФ ще якийсь час протриматися на золотовалютних резервах під санкціями.

Разом з тим Пригожин займається в Африці вербуванням місцевих чоловіків на війну проти України.

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