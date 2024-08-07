Він заявив, що у нього був "поганий день".

Поляк, який завдав побоїв прем'єр-міністру Данії Метте Фредеріксену, на суді не визнав себе винним, заявивши, що був занадто п'яний, щоб пам'ятати про інцидент.

Як повідомляє BBC, підозрюваний постав перед судом у столиці Данії Копенгагені за звинуваченням у насильстві щодо державного службовця, а також за кількома пунктами обвинувачення в непристойному оголенні та шахрайстві, пов'язаними з іншими інцидентами.

39-річний поляк розповів суду, що у нього був "поганий день".

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"Я стою віч-на-віч із пані прем'єр-міністром, а потім я не пам'ятаю більше нічого, поки мене не заарештували", - сказав він.

Як пише BBC, прем'єр Данії не буде викликана як свідок на суді. При цьому один з її охоронців дав свідчення, заявивши, що чоловік підійшов до неї на жвавій вулиці, сказав їй щось незрозуміле і "сильно вдарив її кулаком у плече".

Нападник не визнав свою провину в цьому інциденті, проте визнав себе винним за деякими іншими звинуваченнями і може бути засуджений до тюремного ув'язнення і депортації.

Інцидент із прем'єром Данії - що відомо

На початку червня прем'єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен побили на одній із вулиць у Копенгагені. Унаслідок нападу вона зазнала незначних травм шиї та плеча, однак змогла покинути місце події без сторонньої допомоги.

Повідомлялося, що з Фредеріксен усе гаразд "з урахуванням обставин", але вона "дуже вражена".

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