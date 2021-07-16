МЗС України займається питаннями репатріації тіла.

Український моряк помер в Аденській затоці на судні Thorn1, яке стоїть на рейді в порту Джибуті. МЗС України займається питанням його репатріації.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що аварійний корабель грецької компанії з українським екіпажем прямував з Туреччини до Індії для утилізації. У складі екіпажу десять українців.

"7 липня на кораблі загинув український інженер-електрик. Очікуємо від Джибутійських судмедекспертів інформацію про точну причину смерті", - заявив Ніколенко.

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Крім того, один з українців зійшов на берег для отримання медичної допомоги.

МЗС відразу підключили посольства в Греції та Ефіопії. У свою чергу судновласник пообіцяв направити в Джибуті інший екіпаж. Після ремонту судно попрямує в інший порт в Аденській затоці, де вісім українських моряків зійдуть на берег, щоб повернутися в Україну.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України заявляє, що у Туреччині затримали судно з понад 20 українськими громадянами, чотирьох українців заарештували. Їм пред'явили звинувачення в контрабанді наркотиків.

Решта членів екіпажу зараз знаходяться на борту судна. Вони беруть участь у розслідуванні як свідки.

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Автор: Анастасія Горбачова