Зламане судно кілька днів дрейфувало.

Рефрижераторне судно THORN1 з українськими моряками зламалося в Аденській затоці біля порту Джибуті. На борту від інсульту помер один член екіпажу.

Про це повідомляє видання "Думська".

Судно THORN1 прямувало до Індії на "розпил". На борту корабля перебували 11 осіб екіпажу, з них 10 – громадяни України. Під час проходження через Аденську затоку у судна закінчилося паливо і вийшла з ладу система життєзабезпечення в 38-градусну спеку.

Судно кілька днів дрейфувало, після чого рятувальні служби порту Джибуті відбуксирували його до берега, де воно стало на якір. На берег змогли зійти лише два члени екіпажу.

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При цьому повідомляється, що через сильну спеку в одного з моряків стався інсульт. Чоловік помер. Він був з Очакова.

На місце прибув консул України в Ефіопії та нібито є представник судновласника.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України заявляє, що у Туреччині затримали судно з понад 20 українськими громадянами, чотирьох українців заарештували. Їм пред'явили звинувачення в контрабанді наркотиків.

Решта членів екіпажу зараз знаходяться на борту судна. Вони беруть участь у розслідуванні як свідки.

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Автор: Анастасія Горбачова