Українцям висунуто обвинувачення в контрабанді наркотиків.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що у Туреччині затримали судно з понад 20 українськими громадянами, чотирьох українців заарештували.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"10 липня турецькі правоохоронці затримали в порту Іскендерун судно MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії. Екіпаж складається із 24 українців та одного іноземця. Наступного дня прокуратура міста Іскендерун заарештувала капітана судна та трьох його помічників. Усі громадяни України. Їм висунуто обвинувачення в контрабанді наркотиків", - сказав Ніколенко.

За його словами, посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу.

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"Наші громадяни забезпечені адвокатом та перекладачем, консули підтримують зв'язок із їхніми рідними. Українська дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства та відвідання українських моряків", - додав речник.

Також повідомляється, що решта членів екіпажу нині знаходиться на борту судна. Вони беруть участь в розслідуванні як свідки.

Департамент консульської служби МЗС України та Посольство України в Туреччині тримають справу на контролі.

Як раніше повідомляв УНІАН, на риболовному судні "ОД-2592", коли воно перебувало в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендрівської коси, сьогодні вночі сталася аварія. Судно було знеструмлено, тому не могло повідомити українську владу про ситуацію, що склалася, і подало сигнал SOS.

Російські ЗМІ повідомили, що на допомогу "ОД-2592" вийшли ракетний крейсер "Ивановец" Чорноморського флоту і прикордонний сторожовий корабель "Безупречный" прикордонної служби ФСБ РФ, проте Головне управління розвідки Міноборони України спростувало цю інформацію.

За даними українських розвідників, попри отримання сигналу SOS, російські кораблі до українського судна не наближалися.

Пізніше стало відомо, що ракетний крейсер "Ивановец" Чорноморського флоту РФ з'явився, коли вже почалося буксирування риболовного судна.

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Автор: Віталій Саєнко